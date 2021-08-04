الحكومة تقرر تثبيت عمال الوطن الفعليين العاملين في الميدان (وثيقة)

فرح عطيات

عمان – كشفت وثيقة رسمية عن “اتخاذ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 28 تموز (يوليو) الماضي قراراً بتعيين عمال الوطن الأردنيين العاملين في البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، بالأجور اليومية”.

وأشار كتاب، موجه من وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الى رئيس لجنة بلدية دير أبي سعيد اليوم، الى أن ” العمال الذين سيتم تعينهم هم من جرى استخدامهم قبل تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) على وظائف الفئة الثالثة على جداول التشكيلات لكل بلدية، ومجلس خدمات مشترك”.

وجاء في الكتاب، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، ” لاحقاً بتعميم الوزير كريشان بتاريخ ٢٣ حزيران (يونيو) الماضي، المتضمن تزويده بكشف أسماء عمال الوطن الأردنيين الفعليين (العاملين في الميدان) المعينين على حسب الأجور اليومية، فإنه يتوجب على اللجنة تزويده بتنسيب من لجنة شؤون الموظفين لدى البلدية، وبقرار من اللجنة الحالي والموافقة على تحويل العمال”.

وجاء في نص الكتاب ” يرجى العمل على تزويدي بقرار من لجنة البلدية موقعا توقيعا حيا متضمنا التنسيب والموافقة على تحويل عمال الوطن الأردنيين الفعليين (الوارد أسمائهم بالكشف المرفق بكتابكم المؤرخ ب٢٣ حزيران (يونيو) الماضي) الى عقود مفصلة، وتزويدي بصورة عن كتب الموافقة على تعيينهم بالأجور اليومية، وذلك لغايات استكمال إجراءات تحويلهم الى العقود المفصلة، استنادا الى قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الكتاب”.