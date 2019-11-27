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الحكومة تقرّ مشروعي “الموازنة العامّة” و”الوحدات الحكوميّة” للسنة الماليّة 2020

منذ 3 ساعات
دار رئاسة الوزراء في عمان
دار رئاسة الوزراء في عمان

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عمان – اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارهما.
ويعقد وزيرا الماليّة الدكتور محمّد العسعس، والدّولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إيجازاً صحفيّاً يوم غدٍ الخميس، في دار رئاسة الوزراء، للإعلان عن المزيد من تفاصيل مشروعيّ القانونين.-( بترا )

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