الحكومة تقر السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية وتعممها على المؤسسات

إبراهيم المبيضين

عمّان – أقرت الحكومة وبشكل رسمي السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية لسنة 2021، لتمضي بتطبيقها خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع عمل الحكومة على مشاريع وبرامج متعددة تعنى بالتحول الرقمي.

وأوعز مجلس الوزراء بتعميم بداية الأسبوع الحالي هذه السياسة على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية للالتزام بما ورد فيها.

وتهدف السياسة الأردنيّة للمشاركة الإلكترونيّة إلى تفعيل الأدوات الإلكترونية لتعزيز عملية المشاركة المجتمعية، وتفعيل هذه المشاركة في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات الحكومية.

وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين لتلائم احتياجاتهم، وتعزيز الشفافية والثقة، وتحسين كفاءة المعلومات وجودتها، وتسهيل الوصول إليها.

وسيتم تطبيق هذه السياسة على جميع التشريعات والخطط والتعليمات والأدوات التنظيمية الصادرة عن الجهات والمؤسسات والهيئات الحكوميّة، لتمكين المستفيدين من المساهمة في صنع القرارات التي تناسب احتياجاتهم.

وتعرف المشاركة الإلكترونية وفقا لمنظمة الأمم المتحدة في مسح الحكومة الإلكترونية 2020 على أنها: ” المشاركة الإلكترونية هي عملية إشراك المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياسة وصنع القرار وتصميم الخدمة وتقديمها لجعلها تشاركية وشاملة ومتداولة”.

ونظراً لتطور طرق التواصل الإلكترونية والذي يعزى إلى تطور شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصاً من الحكومة على تبني أفضل الممارسات الدولية، قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعداد سياسة المشاركة الإلكترونية (“السياسة”) لتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية في تمكين المشاركة الإلكترونية سواءً المشاركة بالمعلومات أو الاستشارات أو القرارات.

وبذلك فإن المشاركة الإلكترونية تعني ببساطة أي تواصل وتماس بين المواطن والحكومة من خلال مختلف القنوات والمنصات الإلكترونية الموجودة حاليا مثل: المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، حسابات المؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي، المنصات الحكومية التي أطلقتها الحكومة ليتمكن الناس من بث شكاواهم وملاحظاتهم على الخدمات الحكومية، أو قنوات ومنصات جديدة يمكن أن تعزز مشاركة الناس وتواصلهم مع الحكومة، حيث تسعى السياسة الجديدة لإيجاد إطار تنظيمي يحكم ويجمع كل هذه الجهود لتكون حكومة إلكترونية موحدة، وزيادة وتعزيز مستوى مشاركة الناس إلكترونيا.

ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن بأكثر من 8 ملايين مستخدم، كما أن نسبة انتشار الهواتف الذكية تزيد على 85 % من إجمالي مستخدمي الهواتف المتنقلة.