الحكومة تمنح خصما على ضريبة الأبنية والأراضي والمباني التجارية

عمان – الغد- قررر مجلس الوزراء الموافقة على منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية سواء أكانت مستغلة من مالكيها أو مؤجرة من الغير بنسبة 10% في حال الدفع النقدي، و 15% في حالة الدفع الالكتروني حتى نهاية العام الحالي.

كما وافق على منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف للمباني التجارية المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة بنسبة 20% في حالة الدفع النقدي و 25% في حالة الدفع الالكتروني حتى نهاية 2020.

كما قرر الاعفاء من غرامات الابنية والاراضي المتحققة عن السنوات السابقة في حال التسديد قبل نهاية العام الحالي.

وحول رسوم التحقق والعوائد فقد منح مجلس الوزراء خصم على رسوم التحقق والعوائد المترتبة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى على المكلفين بنسبة 20% في حالة الدفع النقدي و 25% في حالة الدفع الالكتروني ، في حال القيام بالتسديد قبل نهاية العام الحالي، الى جانب السماح بالقيام بالتقسيط رسوم التحققات والعوائد قبل نهاية 2020.