الحكومة تنفذ 3 برامج تحت مظلة “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”

إبراهيم المبيضين

عمان- منذ إعلان الحكومة، من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن تدشينها مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” بتمويل من البنك الدولي منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، جرى إطلاق ثلاثة مشاريع وبرامج فرعية تندرج تحت هذا المشروع الذي يهدف في خطوطه العامة إلى تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

واستطاعت الحكومة، من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، خلال فترة الأشهر الأربعة الماضية، أن تطلق ثلاثة برامج فرعية ضمن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، وهي برامج: “حوافز نمو الأردن- كفاءات” الذي أطلق رسميا منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، برنامج “نمو الأردن- الوصول للأسواق” الذي أطلق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبرنامج “نمو الأردن- منصات العمل الحرة” الذي أطلق رسميا أول من أمس.

وإلى جانب هذه البرامج التي جرى إطلاقها، ستعمل الحكومة، خلال المرحلة المقبلة، على تقديم وإطلاق برامج أخرى تعنى بتأهيل الشباب ودعم المهارات الرقمية ودعم الشركات الناشئة في إطار الاندماج والاستفادة من مقومات الاقتصاد الرقمي.

ورصدت “الغد” سير العمل في البرامج الثلاثة التي أطلقتها الحكومة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

البرنامج الأول الذي تم إطلاقه منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي هو برنامج “نمو الأردن- الكفاءات”، وهدف في خطوطه العامة إلى تحفيز الشركات الرقمية الجديدة والقائمة على خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي، بحيث تغطي ما يصل إلى 50 % من رواتب الموظفين الجدد لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وقد تم إطلاق البرنامج وإقفال باب التقدم له خلال الفترة الماضية، كما جرت عملية فلترة الطلبات واختيار مجموعة من الشركات التي ستستفيد منه؛ حيث سيتم الإعلان عنها قريبا.

وعرّف البرنامج “الشركات الرقمية” بأنها الشركات التكنولوجية أو الشركات المدعومة تكنولوجيا ومنصات الأسواق الرقمية، المُسجلة أو المؤسسة في الأردن والتي تعمل على تطوير منتجات أو خدمات تكنولوجيا المعلومات، أو تعمل على الاستعانة بأطراف ثالثة في تنفيذ أنشطة أعمال تكنولوجيا المعلومات أو أنشطة الأعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات وتعرف هذه العمليات أيضًا بمسميات التعاقد الخارجي لخدمات المساندة الخارجية للأعمال (BPO)، وخدمات المساندة لقطاع تكنولوجيا المعلومات (ITO).

أما البرنامج الثاني الذي أطلقته الحكومة ضمن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، فكان برنامج “نمو الأردن- تطوير الأعمال”، ويتضمن تغطية 50 % من تكلفة خطط تطوير الأعمال للشركات التي تتقدم وتنطبق عليها شروط البرنامج، وذلك لتعزيز خطط هذه الشركات في التطوير والتوسع والنمو وبالتبعية توفير فرص عمل أكثر للشباب.

ويقدم هذا البرنامج هذه المنح لدعم جهود نمو أعمال الشركات الرقمية والشركات التي تطوع التقنية في قطاعها، والساعية إلى تطوير أعمالها، وتأمين عقود جديدة في أسواق إقليمية ودولية جديدة (دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها).

واستهدف البرنامج الشركات الأردنية الرقمية أو التي تطوع التقنية في أعمالها، كما يستهدف الشركات الرقمية العالمية الراغبة في التوسع في الأردن وتعيين أردنيين، وقد فتح باب التقدم للبرنامج وإقفاله، ويجري حاليا تقييم الطلبات المتقدمة للاستفادة منه.

أما البرنامج الثالث والأخير، فقد أطلق أول من أمس، ويحمل اسم “نمو الأردن- منصات الأعمال الحرة”، وهو يهدف إلى تعزيز توفير الوصول إلى فرص الدخل في مختلف الأنشطة الاقتصادية التكنولوجية وغير التكنولوجية للأفراد عبر منصات العمل الحر الرقمية من خلال دعم منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتمكين الفئات المستهدفة مع التركيز على المجتمعات ذات الفرص المحدودة، وإدماج النساء، وخصوصا اللاتي يأتين من مجتمعات محلية ذات الفرص المحدودة واللاجئين.

ويتضمن البرنامج تغطية ما يصل إلى 80 % من التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد لتبني التكنولوجيا، بما في ذلك العمل الحر عبر الإنترنت، وخدمات التعاقد الخارجي، ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة، والتشبيك مع المشترين والأسواق المستهدفة.