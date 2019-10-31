الحكومة تنفي إحالة عطاء لمبات “ليد” على شركة يديرها شقيق وزيرة الطاقة

عمان-الغد- نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إشاعة إحالة عطاء لمبات ليد على شركة يديرها شقيق وزيرة الطاقة.

وأضافت الوزارة أن لاصلة قرابة بين الوزيرة زواتي ومحمد زواتي، ولا علاقة لشركة يلو دور انيرجي بعطاء لمبات الليد الموفرة للطاقة التي توزعها شركات توزيع الكهرباء على المواطنين بمنحة من صندوق الطاقة.

فعطاءات اللمبات طرحتها شركات توزيع الكهرباء الثلاث كل شركة على حدة (الكهرباء الأردنية، وكهرباء اربد، وتوزيع الكهرباء- شركات غير حكومية)، وقامت هذه الشركات من خلال لجان فنية بدراسة 22 عرضا وأحالت العطاءات حسب الأصول على شركة مصطفى الشرباتي وشركاه والشركة الأردنية لاستيراد الماكنات والمعدات “باوتيك”.