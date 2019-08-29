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الحكومة تنفي إدخال اسطوانات غاز هندية غير مطابقة للمواصفات

منذ 3 ساعات

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عمان-الغد- نفت الحكومة الإشاعة المتداولة على تطبيق “واتس أب” عبر تسجيل صوتي يفيد بالسماح بدخول 42 ألف اسطوانة غاز غير مطابقة للمواصفات (هندية المنشأ) إلى السوق المحلية، بحسب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة، يوسف الشمالي.

وأوضح الشمالي أن شحنة الاسطوانات المعنية تم رفضها من المؤسسة في حينه، وتقرر صهرها وتحويلها إلى حديد تسليح.

وبين أنه تم آنذاك تشكيل لجنة مشتركة من المواصفات والمقاييس ومصفاة البترول والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودائرة الجمارك وديوان المحاسبة للإشراف على صهره الاسطوانات.

وأوضح أن عدد الاسطوانات التي تم صهرها بلغ حوالي 250 ألف اسطوانة، وحولت بالفعل إلى حديد تسليح استفادت منه القوات المسلحة.

وشدد الشمالي عبر منصة “حقك تعرف” على أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لديها الوثائق الكاملة التي تثبت عدم السماح بدخول أي اسطوانة من هذه الشحنات إلى السوق، مضيفا أن عملية الصهر موثقة بالصوت والصورة في أحد مصانع الصهر الأردنية، وبوجود ممثلين عن وسائل الاعلام.

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