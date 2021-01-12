الحكومة تنفي تعيين ابن نائب في دائرة الأحوال المدنية

عمان-الغد- نفت الحكومة اليوم الثلاثاء، تعيين أحد أبناء أعضاء مجلس النواب في دائرة الأحوال المدنية.

وأضافت الحكومة أن الكتاب المنشور لا يتعلق بتعيين جديد، والشخص المعني في الكتاب تم تعيينه في دائرة الأحوال المدنية والجوازات منذ عام 2013، وتم تكليفه العام الماضي ليكون قائما بأعمال أمين مكتب أحوال وجوازات برما.

وقد قامت دائرة الأحوال المدنية والجوازات بطرح الشواغر الوظيفية لإجراء الامتحان التنافسي عليها، ومن ضمنها شاغر مكتب أحوال وجوازات برما، وذلك استنادا لأحكام نظام الخدمة المدنية، ولم يتقدم أحد من موظفي دائرة الأحوال المدنية والجوازات المسابقة لملء الشاغر، وبناء على ذلك تمت ترقية الشخص المعني ليتولى موقع أمين مكتب أحوال وجوازات برما الشاغر استنادا لأحكام النظام.