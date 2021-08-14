الحكومة تنفي تعيين نجل الرفاعي ملحقا بسفارتنا في باريس

عمان-الغد- نفت منصة حقك تعرف الحكومية، السبت، تعيين نجل رئيس وزراء أسبق ملحقا في السفارة الأردنية بباريس برتبة وزير مفوض وبراتب وميزات سفير.

وأكد الناطق الإعلامي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز أن ما تم تداوله حول تعيين رئيس الوزراء الأسبق ورئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، ملحقا في السفارة الأردنية بباريس برتبة وزير مفوض وبراتب ومميزات سفير، أمر عار عن الصحة ولا أساس له.

وشدد الفايز على أن التعيين في السلك الدبلوماسي الأردني يتم بموجب إجراءات قانونية يحكمها نظام السلك الدبلوماسي.

لا صحّة لما يتمّ تداوله حول تعيين نجل رئيس وزراء أسبق ملحقاً في السفارة الأردنيّة بباريس.#عاجل pic.twitter.com/oBzNtMneoN — حقك تعرف (@HaggakJO) August 14, 2021