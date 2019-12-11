الحكومة تنفي فصل مئات الطلبة الأردنيين من الجامعات الأوكرانية

عمان-الغد- نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، صحة خبر متداول على مواقع إلكترونية يفيد بتسلم المملكة من أوكرانيا كتاب فصل لمئات الطلبة الأردنيين من جامعتها.

وأضافت الوزارة عبر منصة حقك_تعرف الحكومية أنه لم تفصل الجامعات الأوكرانية أي طالب أردني جديد، وقد طلبت وزارة التربية والعلوم الأوكرانية من الطلبة الأردنيين خريجي الجامعات الأوكرانية أو الذين مازالوا يتابعون دراستهم في تلك الجامعات ويحملون شهادات توجيهي من المدارس العربية غير المرخصة في أوكرانيا بتزويدها بالإثباتات الأكاديمية المصدقة حسب الأصول، بحيث تظهر فيها مدة الدراسة في الجامعة، وقائمة المواد التي قدمها، وجميع العلامات والنتائج الدراسية حسب كل مادة، وذلك لمساعدتهم وتوفيق أوضاعهم القانونية.