الحكومة تنفي نيتها فرض حظر شامل لمدّة 3 أسابيع

عمان-الغد- نفت الحكومة نيتها فرض حظر شامل لمدّة ثلاثة أسابيع خلال الفترة القادمة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد، إن المعلومات المتداولة حول فرض حظر شامل لمدّة ثلاثة أسابيع غير صحيحة.

وأكد العايد في تصريح الأربعاء، أن هذا القرار لم يُدرَس أبدًا وغير مطروح على طاولة الحكومة.

وجاء نفي الحكومة بعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بـ”نيّة الحكومة فرض حظر شامل لمدّة ثلاثة أسابيع خلال الفترة القادمة”.