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الحكومة تنفي وقف زيادات رواتب القطاع العام

منذ ساعتين
مبنى رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع في عمان- (أرشيفية)

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عمان-الغد- نفت الحكومة اتخاذها لقرارات بوقف صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام وفرض اقتطاعات وضرائب جديدة اعتبارا من اليوم الجمعة.
وأوضحت الحكومة عبر منصة حقك تعرف أن الإشاعة المتداولة حول ذلك غير صحيحة، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ مثل هذه القرارات على الإطلاق.
ونوهت بأن أمر الدفاع رقم 24 تم إصداره بتاريخ 15 كانون الأول 2020 وعالج موضوعا مختلفا وهو المحافظة على استقرار العاملين في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص، وتم نشره فور صدوره.
وكانت الإشاعة المتداولة نصت على ما يلي:

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