الحكومة تهدد بالعودة عن إجراءاتها التخفيفية بعد “استهتار الجمعة”

عمان- الغد- هددت الحكومة اليوم السبت، بالعودة عن الإجراءات التخفيفيّة، والتشدّد في فتح القطاعات، نتيجة ما اسمتها استهتارا من قبل المواطنين يوم أمس بعد فك حظر الجمعة الشامل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الحكومة علي العايد: “شهدنا يوم أمس استهتارا في إجراءات السلامة بشأن كورونا من قبل المواطنين.. إنّ هذه الحالة من عدم الالتزام والاستهتار والتجاوزات قد تعيدنا إلى المربّع الأول، وقد نضطرّ آسفين إلى العودة عن الإجراءات التخفيفيّة، والتشدّد في فتح القطاعات”.

من جانب آخر قال وزير الداخلية سمير مبيضين: شاهدنا أمس مخالفات صريحة من البعض لقانون الدفاع وأوامره.

وأشار المبيضين أن المواطن المخالف يتحمل مسؤولية مخالفته وتصرفاته، مضيفا بأن الحكومة لن تتهاون بالسماح أن تتعرض سلامة المواطنين للخطر.

وأكد مبيضين توجيه الحكام الإداريين بالتعاون مع قادة الأقاليم ومدراء الشرطة لتطبيق أوامر الدفاع بأعلى درجات الحزم وخاصة التجمعات، إلى جانب الحملات الأمنية المكثفة.

من جانبه أكد وزير الصحة نذير عبيدات باننا ما زلنا معرضين للإصابة وانتشار الوباء مستقبلا حال عدم التزامنا بإجراءات السلامة العامة، مشيرا إلى أن مستوى الالتزام كان متدنيا في جميع المحافظات يوم أمس الجمعة.

وتابع وزير الأوقاف محمد الخلايلة جملة التحذيرات الحكومية وقال ” لا نريد ان تكون مساجدنا بؤرا لنقل الوباء.

في السياق ذاته قال وزير العمل معن القطامين، إن الالتزام شرط للاستمرار بفتح القطاعات، وأن ما حدث يوم أمس من مشاهد مقلقة من قبل الأفراد مؤشر خطير قد يدفعنا للعودة للحظر.

فيما لفت وزير السياحة نايف الفايز إلى أن هناك إجراءات بحق المخالفين تصل إلى حد الإغلاق، مؤكدا تكثيف حملات التفتيش على المنشآت السياحية للالتزام بإجراءات السلامة العامة.

أما وزير الصناعة والتجارة مها العلي فأشارت إلى أن مظاهر من عدم الالتزام بأوامر الدفاع من المواطنين والمنشآت، مبينة أن عدم الالتزام سيؤدي إلى تأخير عودة بعض القطاعات للعمل.