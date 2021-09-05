الحكومة توافق على إجراء انتخابات “الصحفيين” في 15 تشرين أول

عمان-الغد- وافقت الحكومة على تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين وإجراء انتخاباتها في الموعد الذي حددته النقابة يوم 15 تشرين أول المقبل.

وقالت الحكومة،انه لا مانع من السير في الإجراءات اللازمة لذلك بحسب ما نص عليه البلاغ 43 لسنة 2021، الصادر استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020.

واشترطت الحكومة الالتزام بالبروتوكول رقم 20 المتعلق بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في انتخابات النقابات والجمعيات والاتحادات، وتفويض من يلزم لتوقيع التعهد المنصوص عليه في البروتوكول لدى مكتب وزير الدولة لشؤون الإعلام.