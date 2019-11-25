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الحكومة توافق على تأجير مواقع لإقامة مخيّمات سياحيّة في العقبة

منذ 36 دقيقة
العقبة

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عمان- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على قرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن تأجير مواقع لإقامة مخيمات سياحية شمال شرق منطقة الشاكرية في العقبة، لعدد من المواطنين أبناء المنطقة، بواقع 4 دونمات لكل مواطن وذلك وفقاً للأسس والمعايير التي تعتمدها السلطة.
ويأتي القرار بهدف توفير استثمارية، وفرص عمل، لأبناء المنطقة، وتنظيمها سياحياً، بما يسهم في الارتقاء بالواقع المعيشي للمواطنين، والواقع السياحي للمنطقة. (بترا)

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