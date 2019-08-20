أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الحكومة توافق على دعم التجار المتضررين من سيول وسط البلد

منذ ساعتين
مشهد من وسط البلد اليوم - (تصوير: محمد مغايضة)
مشهد فيضانات من وسط البلد سابقا - (تصوير: محمد مغايضة)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمّان– قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على قرار مجلس أمانة عمّان الكبرى المتضمّن التبرّع بمبلغ مليونيّ دينار لدعم التجّار المتضرّرين جرّاء الأمطار التي داهمت محالّهم التجاريّة وسط العاصمة عمّان نهاية شباط الماضي.

ونصّ القرار على أن يتمّ صرف المبلغ وفق محضر مشترك يتمّ توثيقه بين أمانة عمّان الكبرى، وغرفة تجارة عمّان لبيان آليّة الصرف واعتماد الوثائق التي تثبت الاستحقاق.

كما تضمّن القرار الموافقة على مذكّرة التفاهم المنوي إبرامها بين مجلس أمانة عمّان الكبرى وغرفة تجارة عمّان بهذا الخصوص.-(بترا)

مقالات ذات صلة

الملك يزيح الستارة عن اللوحة التشبيهية لمسار تلفريك عجلون

منذ دقيقتين
جانب من جلسة سابقة للنواب- (أرشيفية)

النواب يقر “استقلال القضاء” ويجدد رفضه لـ”المحاكمات المدنية”

منذ 23 دقيقة

رواتب متقاعدي الضمان الخميس

منذ 48 دقيقة

17 جريمة قتل بحق النساء منذ بداية العام

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock