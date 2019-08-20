الحكومة توافق على دعم التجار المتضررين من سيول وسط البلد

عمّان– قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على قرار مجلس أمانة عمّان الكبرى المتضمّن التبرّع بمبلغ مليونيّ دينار لدعم التجّار المتضرّرين جرّاء الأمطار التي داهمت محالّهم التجاريّة وسط العاصمة عمّان نهاية شباط الماضي.

ونصّ القرار على أن يتمّ صرف المبلغ وفق محضر مشترك يتمّ توثيقه بين أمانة عمّان الكبرى، وغرفة تجارة عمّان لبيان آليّة الصرف واعتماد الوثائق التي تثبت الاستحقاق.

كما تضمّن القرار الموافقة على مذكّرة التفاهم المنوي إبرامها بين مجلس أمانة عمّان الكبرى وغرفة تجارة عمّان بهذا الخصوص.-(بترا)