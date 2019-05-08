الحكومة توافق على زيادة الدعم الحكومي للجامعات بـ18 مليون دينار

عمان- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على زيادة الدعم الحكومي المباشر للجامعات بمبلغ 18 مليون دينار اعتبارا من العام المقبل، بحيث يصبح إجمالي الدعم المقدم للجامعات 90 مليون دينار.

ولغايات تمكين الجامعات من تجاوز التحديات وتحقيق الاصلاح المنشود، شكل مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية عضوي مجلس التعليم العالي الدكتور نبيل شواقفة والدكتور مأمون الدبعي لتقديم خطة خلال ستة أسابيع تتضمن مصفوفة تحدد كيفية وأساليب الإصلاح المالي والإداري في الجامعات، وضوابط افتتاح الوحدات وإنشائها، وضبط الإنفاق الرأسمالي، على أن يصاحب ذلك معايير أداء قابلة للقياس، وتقارير ربع سنوية تحدد مدى الإنجاز ومدى تحقيق الإدارات الجامعية للإصلاحات المطلوبة، على أن يرتبط الدعم المقدَم للجامعات بمدى تحقيق الأداء.

ومن المعروف أن الدعم السنوي الذي خصص للجامعات عام 2019، يشمل 10 ملايين دينار لسداد الدين، و20 مليونا لصندوق دعم الطالب، و42 مليونا دعما مباشرا بإجمالي 72 مليون دينار.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الدينية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية في اطار تنمية التعاون والتشاور في مجال الشؤون الدينية بين البلدين الشقيقين .

وبموجب المذكرة تتبادل وزارة الشؤون الدينية التونسية ووزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة المعلومات والتجارب بخصوص البحوث الدينية والاصدارات المدرجة في نطاق نشر الفكر الديني المستنير.

كما تتبادلان زيارات الوفود من العلماء والمرشدين الدينيين والوعاظ بهدف الاطلاع على التجارب المشتركة وتعزيز المبادئ والقيم السمحة التي تميز الدين الإسلامي الحنيف الداعية الى الاعتدال والوسطية والتسامح والتضامن ورفض اشكال الغلو والتعصب والتطرف والعنف.

ويتبادل الطرفان ايضا المعلومات والخبرات في مجال الوقف واستثماره وتبادل التشريعات من انظمة وقوانين متعلقة بالوقف وإدارته اضافة الى تبادل البرامج الإعلامية والإنتاج التلفزيوني للأنشطة في المجالات الدينية.-(بترا)