الحكومة توافق لـ”البوتاس” على منطقة تنموية خاصة جنوب البحر الميت بـ 330 مليون دولار

عمان- الغد- وافق مجلس الاستثمار خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على طلب شركة البوتاس العربية بإنشاء منطقة تنموية خاصة جنوب البحر الميت بهدف تنفيذ مشاريع الصناعات المشتقة والكيماوية من البوتاس، بكلفة رأسمالية تقدر بحوالي 330 مليون دولار أميركي، والتي ستعمل على إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى700 فرصة عمل.

واكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في رئاسة الوزراء أن الحكومة عازمة على تمكين الاستثمارات القائمة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين بما يحقق نقلة نوعية في هذا الاطار .

كما اكد رئيس الوزراء استمرار متابعة سُبل تيسير الإجراءات بهدف دفع الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة ترقى لطموح وتطلعات المستثمرين.

ووجه رئيس الوزراء وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار بالتنسيق مع هيئة الاستثمار للبدء بوضع تصور كامل عن المنظومة الاستثمارية في المملكة إضافة إلى وضع خطة وآلية عمل تهدف إلى توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن.

كما اكد رئيس الوزراء أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاعات الاقتصادية والصناعية التي تلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمتعطلين وجذب الاستثمارات.

ووجه لعقد مجلس الاستثمار بشكل دوري كل أسبوعين بهدف متابعة كل ما يستجد على السياسات الاستثمارية، إضافة إلى تطوير وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة.

وناقش المجلس جهود هيئة الاستثمار خلال الفترة السابقة، واستعراض استراتيجية وخطة عمل هيئة الاستثمار المستقبلية الهادفة إلى تطوير البيئة الإستثمارية في المملكة.

حضر الاجتماع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ورئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه، وأعضاء مجلس الاستثمار المكون من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الأردن، بالإضافة إلى أربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والإختصاص.