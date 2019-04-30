الحكومة توجه بتثبيت أسعار المحروقات رغم ارتفاعها عالمياً

عمان- الغد- بتوجيه من مجلس الوزراء، قررت لجنة تسعير المحروقات في اجتماعها المنعقد في وزارة الطاقة و الثروة المعدنية اليوم الثلاثاء الموافق 30 من نيسان 2019 ، تثبيت قيمة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية في تسعيرة شهر أيار القادم كما هي عليه في شهر نيسان الحالي.

كما قررت عدم عكس الزيادة في الأسعار العالمية للمشتقات الرئيسية على الأسعار المحلية و بذلك تبقى الأسعار المحلية للمشتقات الرئيسية (البنزين بأنواعه و الديزل و الكاز) لشهر أيار القادم كما هي في تسعيرة شهر نيسان الحالي، و يأتي توجيه مجلس الوزراء هذا بهدف التخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك الذي يتزامن في معظمه مع شهر أيار القادم .

وبذلك يبقى سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر ايار القادم 750 فلسا/لتر والبنزين (95) 1000 فلسا/لتر، و السولار 610 فلسا/لتر ، في حين يبقى سعر مادة الكاز 560 فلسا/لتر ، في الوقت ذاته، يبقى سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة، في حين يتم تعديل تسعيرة باقي المشتقات النفطية وفقاً لالية التسعير المعمول بها مع تثبيت الضريبة عليها بحسب تسعيرة شهر نيسان الحالي.

كما بينت اللجنة، بأن أسعار خام برنت قد شهدت ارتفاعا ملحوظاً خلال شهر نيسان الحالي ، حيث بلغ معدل سعر خام برنت 71.2 دولار / برميل مقابل 66.1 دولار/برميل في شهر آذار الماضي وبزيادة مقدارها 7.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً أيضا بمعدلات مختلفة تراوحت ما بين8.5 بالمئة لمادة البنزين (اوكتان 95) و 8.2 بالمئة للبنزين (اوكتان 90) فيما ارتفعت أسعار مادة الديزل و الكاز بنسبة 3.4 بالمئة.