الحكومة توضح بالأمثلة حالات أمر الدفاع 6

عمان-الغد- أوضحت الحكومة بالأمثلة العملية سبل تطبيق أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 على موظفي القطاع الخاص، وهي كالتالي:

الحالة الأولى:

موظف يعمل بدوام كامل ومصرّح له العمل في مكان عمله بشكل طبيعي – يحصل على راتبه كاملاً.

الحالة الثانية:

موظف يعمل بدوام كامل لكن عن بعد – يحصل على راتبه كاملاً.

الحالة الثالثة:

موظف يعمل بدوام جزئي عن بعد – يحصل على راتب بحسب ساعات عمله، شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

الحالة الرابعة:

موظف لم يستطع العمل نتيجة للظروف الراهنة لا في مكان عمله ولا عن بعد – يحصل على ما لا يقل عن 50% من راتبه الشهري شريطة أن لا تقل النسبة عن الحد الأدنى للأجور.

الحالة الخامسة:

الشركة التي لا تستطيع دفع رواتب موظفيها عليها التقدّم بطلب تجميد أعمالها، وتقديم كشف بأسماء الموظفين ورواتبهم للّجنة المشتركة (ما بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل). ولكن لا يعني ذلك تسريح موظفيها وإنما تجميد أعمال الشركة مؤقتاً.

الحالة السادسة:

يمنع صاحب العمل من اللجوء لإنهاء عقود العمال إلا في حالات محددة فقط، وحسب قانون العمل.