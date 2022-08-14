الحكومة توضح بشأن “مخدرات الأطفال” في مركز تربية خاصة

وضحت وزارة التنمية الاجتماعية حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول المركز النهاري الذي يقوم بإعطاء حبوب مخدرة للأطفال، مبينة أنها “قضية منظورة أمام القضاء منذ 26 تشرين الأول 2021”.

من جهة أخرى، قالت الوزارة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إنه ورد لها شكاوى من مواطنين حول ممارسة أحد الأشخاص أعمال وخدمات التربية الخاصة للأطفال، دون ترخيص في أحد مباني محافظة الكرك، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة الحاكم الإداري.

وأضافت أن الحاكم الإداري شكل لجنة مشتركة من الجهات المعنية للكشف على المبنى، وتم إجراء المقتضى القانوني في حينه مع صاحب المركز غير المرخص.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين بضرورة عدم إرسال أطفالهم إلى مراكز الرعاية إلا بعد التأكد من وجود التراخيص الرسمية، علماً أن المراكز الإيوائية تتبع لها، فيما تتبع التراخيص والإشراف على مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة النهارية لوزارة التربية والتعليم استناداً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 وتحديدا المادة 20 منه. (بترا)