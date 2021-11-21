الحكومة ستصدر أمر دفاع جديد لمواجهة الموجة الثالثة

عقد مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ناقش خلالها توصيات اللجنة الإطارية للتعامل مع وباء كورونا المتعلقة بتطورات الحالة الوبائية في المملكة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أنه سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة أمر دفاع جديد، بموجب قانون الدِّفاع رقم (13) لسنة 1992، لمواجهة الحالة الوبائيَّة التي تشهد تصاعداً في الآونة الأخيرة.

وأوضح الشّبول في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن أمر الدِّفاع الجديد سيتضمن مجموعة من الإجراءات، من ضمنها اعتماد شهادة مطعوم كورونا (جرعتان) كشرط وحيد للعاملين ومراجعي جميع الدوائر الرسمية، ومنشآت القطاعين العام والخاص؛ وذلك اعتباراً من مطلع العام الجديد 2022.

وبين أنّ رئيس الوزراء أوعز خلال الجلسة إلى الجهات المختصة بتشديد الرقابة وتكثيف حملات التفتيش على جميع المنشآت العامَّة والخاصَّة، للتأكد من التقيُّد بإجراءات السَّلامة والوقاية، من ارتداء الكِمامات والتباعد الجسدي وغيرها.

وأضاف الشبول إنّ الإجراءات الجديدة تشمل حثَّ المواطنين، وجميع المقيمين على أراضي المملكة، ممن هم فوق 18 عاماً، خصوصاً الفئة العمريّة فوق 50 عاماً، على تلقي الجرعة الثالثة المعززة من مطعوم كورونا.

كما تشمل الإجراءات – بحسب الشبول- التَّعميم على أولياء الأمور للحصول على موافقتهم (اختياريَّاً) لتطعيم الفئة العمريَّة ما بين 12 – 17 عاماً.

وأشار إلى أنَّ رئيس الوزراء حثّ جميع الجهات المختصَّة على التطبيق الصارم لأوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات الصادرة بموجبها، فيما يخص الحالة الوبائيَّة في المملكة.