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الحكومة ستعلن إلغاء الحجر المؤسسي للقادمين للأردن

منذ 58 دقيقة
إحدى طائرات الملكية الأردتية - (من المصدر)

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حمزة دعنا
عمان – قال مصدر حكومي لـ “الغد” الخميس، إن “وزير النقل خالد سيف سيعلن اليوم عن تفاصيل قرار إلغاء الحجر المؤسسي للقادمين إلى الأردن من جميع الدول” خلال إيجاز صحفي في دار الرئاسة.

وأضاف أنه “ستعلن الحكومة أيضا الاكتفاء بالحجر المنزلي للقادمين بدلا من المؤسسي”.

وكانت المنصة الخاصة بتسجيل القادمين إلى الأردن،قد أشارت إلى أن “الحجر المؤسسي قد لا يفرض على المسافرين القادمين للأردن اعتبارا من تاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 2020، وسيتم استبداله بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام للقادمين من الدول الحمراء و الصفراء”.

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