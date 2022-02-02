الحكومة: سندرس توصيات مالية النواب بإيجابية

تعتزم الحكومة دراسة توصيات اللجنة المالية النيابية “بإيجابية”، بحسب ما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، اليوم الأربعاء.

وأضاف الشريدة خلال اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي مع اللجنة النيابية المالية اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، أن الحكومة سترد على توصيات اللجنة خلال أيام.

وقدمت اللجنة المالية توصيات للحكومة خلال الاجتماع، تتعلق بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات موازنة الصحة في ضوء الأعباء الإضافية الناجمة عن التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا خصوصا، والنظر في الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية. (المملكة)