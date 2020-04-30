الحكومة: سنصدر أمر دفاع جديد يفرض عقوبات على منشآت ووسائل النقل العام التي لا تلتزم

عمان – الغد – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن الحكومة ستصدر أمر دفاع جديد يفرض عقوبات على منشآت ووسائل النقل العام التي لا تلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة المعلنة، أو التي لا يلتزم العاملون فيها ومرتادوها بلبس الكمّامات.

وقال العضايلة، خلال إيجاز صحفي، من مركز الأمن وإدارة الأزمات، إن “عدد المطاعم ومحال الحلويّات التي استوفت الشروط المقرّرة للعمل من خلال خدمة التوصيل أو الاستلام المباشر ارتفع إلى 841 منشأة، وقد تمّ منحها التصاريح اللازمة”.

“تقوم فرق الرقابة والتفتيش الحكوميّة بتكثيف حملاتها على جميع المنشآت المصرّح لها بالعمل؛ للتأكّد من التزامها باشتراطات السلامة العامّة وإجراءات الوقاية، وقد تمّ بالأمس (الأربعاء) إغلاق 21 منشأة لمخالفتها إجراءات السلامة والوقاية الصحيّة”، وفق العضايلة.

من جهة أخرى، قال العضايلة: “اليوم، وضمن جهود الأردن الدوليّة في مواجهة هذا الوباء، واستجابة لبيان اقترحه الأردن في الأمم المتحدة أكدت 167 دولة تضامنها مع مدينة نيويورك، باعتبارها أكثر المدن تضرّراً بوباء كورونا”.

وأضاف: “وهي مناسبة، نعلن من خلالها، تضامننا ووقوفنا مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، التي تضرّرت بسبب هذا الوباء، ونقدّم أحرّ التعازي بضحايا هذه الجائحة، التي نبتهل إلى الله العليّ القدير أن يعجّل بزوالها”.