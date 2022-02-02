العسعس: ضريبة المبيعات رجعية وغير عادلة

أكد وزير المالية محمد العسعس، أن الحكومة رصدت كافة ملاحظات النواب حول موازنة العام 2022، وستأخذها بعين الاعتبار.

وأضاف العسعس، في حديثه خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن موازنة 2022 ليست تقليدية، بحيث تم رفع الإنفاق الرأسمالي لمستويات غير مسبوقة.

وأوضح أن الوضع المالي ليس سهلاً، لكن لا بديل عن إيجاد فرص العمل، وتحقيق النمو خلال العام 2022.

وأشار العسعس إلى أن ضريبة المبيعات لا توازي بين مستوى الدخل، وهي ضرائب غير عادلة ورجعية؛ لذلك تم تخفيض الرسوم الجمركية على مختلف المواد الغذائية وغيرها، بشكل لا يؤثر سلباً على المالية العامة. (هلا أخبار)