الحكومة: علاج إنفلونزا الخنازير مجاناً في المستشفيات العامة والخاصة

عمان- الغد- ترأس وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم الاثنين اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الذي عقد في مبنى الوزارة لمناقشة اخر المستجدات المتعلقة بالانفلونزا الموسمية الحالية التي تسببت في اصابة 124 حالة في مختلف محافظات المملكة.

واكد الدكتور جابر ان وزارة الصحة اتخذت كافة الاجراءات الضرورية منذ بداية ظهور اصابات بالانفلونزا ووجه المعنيين بالوزارة على ضرورة التعامل مع الحدث بكل جدية وتوفير العلاجات اللازمة وتزويد المستشفيات العامة والخاصة بها مجانا ورصد حالات العدوى في جميع محافظات المملكة.

وناقشت اللجنة التي تضم في عضويتها خبراء من الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص بالإضافة إلى وزارة الصحة، الإجراءات المتخذة من جانب وزارة الصحة للتعامل مع هذا المرض من حيث الخطة العلاجية والوقائية ورصد الحالات والتي من ضمنها توحيد آلية التعامل مع الانفلونزا وتعميمها على كافة الجهات المعنية حيث اكدت اللجنة سلامة الاجراءات المتخذة من جانب الزارة ومطابقتها لبروتوكول العلاجي الخاص بهذا الشأن.

واستمعت اللجنة إلى عرض عن الوضع الحالي في المملكة من خلال عرض قدمته مديرية الأمراض السارية.

وحول دوام ابنائنا الطلبة في المدارس اكدت اللجنة على مخاطبة الجهات المعنية باعطاء الطالب او اي عضو من الهيئة التدريسية استراحة في حال وجود اصابة داخل المدرسة ولا داعي لتعطيل المدرسة.

وشددت اللجنة على ضرورة التوعية الصحية بالمرض وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه والالتزام بوسائل الوقاية والسلامة العامة من خلال غسل اليدين واستعمال مناديل ورقية عند السعال او العطس والتخلص منها بعد الاستعمال في سلة المهملات، ومراجعة الطبيب او اقرب مستشفى عند ظهور اعراض انفلونز حادة للاستشارة الطبية.

واكدت اللجنة أهمية وسائل الإعلام المختلفة ودورها في مساندة جهود الوزارة لنشر المعرفة والمعلومة الصحية السليمة باعتبارها شريكا يسهم في نشر الحقائق.

وطلب الدكتور سعد جابر من المعنيين بالوزارة التعاون مع اللجنة الوطنية للاوبئة لإعداد خطة استجابة سريعة وجاهزة للتعامل مع أي حالة وبائية قد تحدث لاقد الله، كما تم مناقشة موضوع إجراء حملات تطعيم للمواطنين ضد الانفلونزا الموسمية وخاصة الفئات الأكثر تعرضا للخطر.