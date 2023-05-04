الحكومة لا تأبه

هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

أعمال القتل في المجتمع العربي لا تتوقف. فبعد أربع جرائم قتل وقعت أول من أمس ارتفع إلى 68 عدد المغدورين في المجتمع العربي منذ بداية السنة. ويعد العنف المتزايد في المجتمع العربي مؤشرا على مشكلة أكثر تعقيدا: شبان بلا عمل، بلا تعليم وبلا هدف. حسب تقرير مراقب الدولة، فإن ثلث الشبان العرب أبناء 18 حتى 24 – وهم حوالي 22 ألف رجل و 35 ألف امرأة يعرفون تحت خانة “بلا فعل”، وهو معطى مضاعف وفق المعدل المتوسط في الـ OECD. وهو وضع انعدام الفعل والذي من شأنه أن يدفع الشبان إلى إحساس بانعدام القدرة الذاتية، إلى المس بخبراتهم الاجتماعية وإلى التدهور نحو دوائر الفقر، الجريمة والعنف.

لا يمكن قطع هذه الظاهرة عن سياسة التمييز والإهمال لحكومات إسرائيل المتعاقبة، وتلك الفئة تعبر عن ذاتها ضمن أمور أخرى بفوارق اقتصادية واجتماعية وبعدم مساواة بين اليهود والعرب في سوق العمل. لخريجي جهاز التعليم في المجتمع اليهودي يوجد “مسار طبيعي وملزم” ينخرطون فيه في ختام الثانوية – في إطار عسكري، في الخدمة الوطنية أو في المدرسة الدينية التوراتية. ليس هكذا في المجتمع العربي، وبالتالي لا غرو أنه حسب التقرير، في الأعوام 2015 – 2021 ارتفع بنحو 50 في المائة معدل الجريمة في أوساط الشبان العرب. كما أن عدد حالات القتل وأحداث إطلاق النار ارتفع – وجه آخر لهذه الظاهرة.

إن معالجة هذه المشاكل يفترض أن تكون مصلحة وطنية، تقف على رأس سلم أولويات الوزارات الحكومية. ويفترض بهذه أن تخصص ميزانيات لاستكمال خبرات ناقصة وإكساب أدوات لاندماج الشبان العرب في التعليم العالي والعمل، وبالتدريج مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

حاولت حكومة التغيير معالجة هذه المشاكل، وإن لم يكن دوما بنجاح كامل. منصور عباس من القائمة الموحدة كان شريكا في الائتلاف وحاول تحسين البنى التحتية وظروف العرب، ونائب وزير الأمن الداخلي في حينه يوآف سغلوبتش عمل على حملة إنفاذ متداخلة من الوزارات الحكومية كلها ضد ظاهرة العنف والقتل في المجتمع العربي.

يبدو أن الحكومة الحالية لا تشغل بالها هذه المشاكل، إذ من ناحية بعض من أعضائها فإن أفعال القتل في المجتمع العربي هي قضاء وقدر. حكومة تعين في منصب وزير الأمن القومي عنصرا قوميا متطرفا كايتمار بن غفير تعلن عن ذلك مسبقا. في أعقاب خلافات الرأي أول من أمس بالنسبة لرد الحكومة على إطلاق النار من غزة أصدر حزب الليكود بيانا بهذا النص: “إذا لم يكن الأمر مقبولا من الوزير بن غفير، فهو غير ملزم بأن يبقى في الحكومة”. ينبغي الأمل في أن يأخذ بن غفير بالتوصية وينسحب مع حزبه المتطرف. المجتمع العربي بحاجة إلى معالجة معمقة من وزراء معنيين بحل مشاكله لا في تعميقها.