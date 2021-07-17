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الحكومة لا تبحث علاوة لموظفي الجامعات الرسمية

منذ ساعتين
فلوس-دينار-أردني-دنانير
فلوس-دينار-أردني-دنانير

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عمان-الغد – نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المهندس صخر دودين أن يكون هناك اجتماعا لمجلس الوزراء لإقرار زيادة الـ30 دينار لموظفي الجامعات الرسمية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء لن يعقد أي اجتماعات حتى نهاية عطلة العيد.
وأضاف لـ الغد انه غدا ستعقد لجنة استدامة العمل اجتماعا لإقرار حزمة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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