الحكومة: لا صحة لما يتداول حول فتح المطار واستئناف السفر

محمد الكيالي

عمان – نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة صدور أي قرار عن خلية الأزمة يسمح بإعادة تشغيل المطار والمراكز الحدودية.

وقال “لا صحّة لما تم تداوله حول إعادة فتح المطار واستئناف حركة السياحة والسفر”. جاء ذلك في في مؤتمر صحفي، يعد الأول منذ نحو شهرين مع بدء إجراءات سياسة الحظر بسبب كورونا منتصف آذار/ مارس الماضي، تحضره مجموعة من الصحفيين يمثلون وسائل إعلام محلية وعربية ودولية بحسب الآلية التنظيمية التي أعلن عنها وزير الدولة لشؤون الأعلام مطلع الأسبوع والمستندة للدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام.