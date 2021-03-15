الحكومة: لا نقص في الأكسجين بـ”عمّان الميداني” ووجود الدفاع المدني للاحتياط

عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، الاثنين، إن مستويات الأكسجين في مستشفى عمّان الميداني ممتازة ولا نقص فيها، مشيراً إلى أن وجود كوادر الدفاع المدني أمام المستشفى للاحتياط بعد سماع صوت اعتقد أنه صادر عن منبه الأكسجين.

وأوضح لـ “المملكة”، أنه “تم سماع صوت رنين ظن أنها منبه الأكسجين وبسبب تيقظ الأطقم تم التعامل والتأكد من قبل الطواقم وظهر أن مستويات الأكسجين ممتازة”، وفق دودين.

وتابع: “وجدت على الفور كوادر الدفاع المدني للاحتياط ولشدة متابعة الموضوع، وتبين أنه لا يوجد أي نقص في الأكسجين”.

وقال مدير مستشفى عمّان الميداني خلدون خضر، الاثنين، إن مخزون الأكسجين في المستشفى جيد وما حدث فقط اختلاف في الضغط.

من جهته، أكّد مدير مستشفى حمزة ماجد نصير، أنه لا يوجد أي نقص للأكسجين في المستشفى والأمور على ما يرام.-(المملكة)