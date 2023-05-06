الحكومة: لدينا أدوات قانونية للرد على شركات الدخان

قال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي إن شركات دخان رفعت الأسعار دون الرجوع للحكومة.

يأتي ذلك بعد أن أبدى مواطنون انزعاجهم الشديد الخميس على خلفية رفع أسعار بعض أنواع الدخان في المملكة.

انزعاج كبير من ارتفاع أسعار بعض أنواع الدخان

وبحسب قناة “المملكة”، أضاف الشمالي: “سندرس كلف الإنتاج بشأن قطاع الدخان ولدينا أدوات قانونية إذا تبين عدم ارتفاعها”.

وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، في وقت سابق، عدم فرض أي ضريبة جديدة على أي سلعة أو خدمة بما فيها الدخان.

وقالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إنه التزاما بسياسة الحكومة بعدم رفع الضرائب والأعباء المالية على المواطنين فإن ما يتم تداوله بشأن رفع الضريبة على الدخان لا أساس له من الصحة.

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