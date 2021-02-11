الحكومة للمقاولين: الوضع الوبائي لا يسمح بإجراء الانتخابات

عمان- الغد- قال نقيب المقاولين م.أحمد اليعقوب إن الحكومة ردت من خلال وزارة الأشغال العامة على طلب النقابة بالسماح لها بعقد اجتماع الهيئة العامة وإجراء الانتخابات بانه يتعذر السماح بذلك في الوقت الحالي نظرا للوضع الوبائي، وحتى إشعار آخر.

وفيما يلي نص الكتاب الذي وجهه وزير الأشغال م.يحيى الكسبي لنقيب المقاولين.

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