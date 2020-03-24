الحكومة للمواطنين: لا تتهافتوا على الخبز.. التوزيع مستمر يوميا (فيديو)

طارق الدعجة

عمان- في الوقت الذي اشتكى فيه مواطنون من عدم وصول الخبز إليهم حتى اللحظة، أكد أصحاب مخابز استمرار عملهم بكامل طاقتهم الانتاجية وتوزيع هذه السلعة عبر آليات النقل التي اعلنت عنها الحكومة.

بعد التهافت على الموزعين للخبز والاخلال بالحظر في بعض المناطق، طمأنت الجهات المختصة المجتمع بان مادة الخبز ستوزع يوميا، وسيكون هناك برنامج لتوزيع المواد الغذائيه الاخرى، وعليه ترجو الحكومة الجميع الحرص على انجاح التجربة والاستجابة للتعليمات، حفاظا على السلامة العامة.

ورصدت “الغد” مظاهر سلبية لهذه الآلية تتمثل في تهافت المواطنين على الحافلات التي تقوم بتوزيع وبيع الخبز بين الاحياء السكنية.

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان إن المخابز تعمل الآن بكامل طاقتها الانتاجية و تقوم بإنتاج الخبز و تسليمه إلى الحافلات والمركبات التابعة لأمانة عمان والبلديات والتي تقوم بدورها بتوزيعه للمواطنين في منازلهم.

وأكد الجيطان الذي يمتلك سلسلة مخابز في العاصمة أن الغرفة تتابع بشكل مستمر مع المخابز والمطاحن والناقلين لضمان استمرار عمل المخابز وتلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة.

وشدد الجيطان على التزام المخابز بعدم استقبال المواطنين وبيعهم الخبز بشكل مباشر تنفيذا للتعليمات الحكومية بهذا الخصوص .

وحول شكاوى المواطنين من عدم تمكنهم من شراء الخبز حتى اللحظة قال الجيطان إن الحافلات والمركبات الحكومية تقوم بنقل انتاج المخابز أولا بأول، مؤكدا تواصل عمل المخابز حتى الساعة الخامسة مساء ما يعني أن جميع المواطنين سيتمكنون من تأمين احتياجاتهم من هذه السلع خلال اليوم.

وقال صاحب مخبز سند ابراهيم ان عمليات انتاج الخبز مستمرة ويتم العمل بكامل الطاقة الانتاجية، مشيرا الى ان حافلات أمانة عمان تقوم بنقل وتوزيع كامل انتاج المخبز وايصاله الى المواطنين.

وبين أن عملية تحصيل مبالغ الخبز تتم من خلال مرافقة عامل من المخبز لحافلة التوزيع وبيع المواطنين، مبينا أن المخبز يقوم بتغليف كميات محددة من الخبز بسعر دينار للربطة الواحدة بحسب ما حددته الحكومة لكل مواطن.

واشتكت ربة المنزل حنان عبد السلام من عدم تمكنها من شراء الخبز حتى اللحظة وعدم وصول الحافلات التي أعلنت عنها الحكومة الى الحي التي تسكن فيه .

ودعت حنان الجهات الحكومية الى ضرورة معالجة أي اختلالات تشوب عملية توزيع وايصال الخبز الى المواطنين .