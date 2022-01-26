الحكومة للمواطنين: لا تتهافتوا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة و التموين ينال البرماوي وفرة المواد التموينية في الأسواق المحلية وهنالك مخزون كاف منها .

ودعا البرماوي المواطنين لعدم التهافت على المحلات التجارية والمخابز ومحطات المحروقات ولا داعي للمبالغة في عمليات الشراء باعتبار أن جميع المواد التموينية متوفرة .

وقال أن الوزارة تتابع أوضاع السوق أولا بأول من خلال جولات ميداينة على الأسواق في كافة المحافظات اضافة الى استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف الطواريء في مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات.

وبين البرماوي أن الوزارة أوعزت للمخابز للتزود بمادة الطحين لتلبية احتياجاتها لمدة لا تقل عن 3 أيام واتخاذ الاجراءات اللازمة لادامة عملها.