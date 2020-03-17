الحكومة: لم نفرض حالة من حظر التجول على المواطنين

عمان – أكدت الحكومة أنها لم تفرض حالة من حظر التجوّل على المواطنين والمقيمين في المملكة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

واوضحت الحكومة في بيان نشرته على منصة “حقك تعرف”، اليوم الثلاثاء، أنها أكّدت على المواطنين عدم مغادرة منازلهم إلّا للضرورة القصوى، بهدف حمايتهم وضمان سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة للتعامل مع فيروس كورونا المستجدّ؛ وأنه بإمكان المواطنين الخروج لقضاء حاجاتهم الضروريّة كشراء الموادّ التموينيّة والدوائيّة وغيرها، والذهاب إلى أعمالهم، لمن تتطلّب طبيعة عملهم التواجد فيها.-(بترا)