الحكومة: مليارا دينار استثمارات مصانع الإسمنت في الأردن

رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم افتتاح المؤتمر والمعرض العربي الدولي الخامس والعشرين لصناعة الإسمنت بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير ومدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث في جامعة الدول العربية شهيرة حسن وهبي.

وقال الشمالي: “تَغمرنا رعايةُ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لهذا المؤتمر والمعرض الهامَّيْن حول صناعة الإسمنت، اللذَيْن ينظمهما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء”.

وأضاف: ثمة ما يجعل لإقامة المؤتمر والمعرض هذين أهمية خاصة، فهما يُبرِزان مدى التطور الذي بلغته صناعةُ الإسمنت في الدول العربية، وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتُقدِّمُ الجوانبُ العلميةُ التي يتطرقان لها مثل تحسين العمليات وأنظمة مناولة المواد وتكنولوجيا طحن الكلنكر والإسمنت والحراريات وصيانة المصانع أمثلةً على المعارف والخبرات الموجودة لدى المشاركين، والفرصَ الماثلةَ أمام شركات الإسمنت العربية لتطوير أعمالها.

أما موضوعات المؤتمر الأخرى؛ مثل الوقود البديل والمواد الخام البديلة وتوفير الطاقة وإزالة الكربون، قال الشمالي إنها تشير إلى توجُّه شركاتنا للامتثال للمتطلبات البيئية واستخدام التقنيات الحديثة في التصنيع، وكَم يبعثُ فينا السعادةَ والاعتزازَ أن تشارك نخبةٌ من الأكاديميين والمختصين العرب بتناول العديد من هذه الموضوعات الدقيقة عن معالجة مورد طبيعي هام تَجود به أرضُنا العربيةُ.

وبين الشمالي أن صناعة الإسمنت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمران، ما يجعلها متصلةً بحياة الناس ونظم تطورهم الاقتصادي والاجتماعي، وهي لهذا السبب متطورة باستمرار في مُدخلات إنتاجها وتصميمها وطرق تصنيعها.

ورأى أن من شأن هذه الملتقيات إتاحة المجال لتبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين وتوفير مزيد من الفرص لنقل التكنولوجيا من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة والناشئة في مجالات التصنيع وضبط الجودة والتسويق، والمساهمة في التشبيك بين المقاولين والصانعين.

وقال:” كم يُسعدِنا في الأردن أن تتبوأ دولٌ عربيةٌ مواقعَ متقدمة ضمن الدول المنتجِة للإسمنت في العالم وفي الأردن تُمثل صناعةُ الإسمنت الأسود قطاعاً صناعياً هاماً يرتبط بشكل مباشر بقطاع الإنشاءات، إذ تساهم هذه المادة بنسبة 5-7% من تكلفة المباني السكنية. ويوجد في الأردن خمسة مصانع يُقدَّر مجموع استثماراتها بنحو مليارَي دينار وطاقتها الإنتاجية بنحو 11 مليون طن سنوياً”.

وأضاف الشمالي: “يتوافق انعقادُ هذا المعرض مع اهتمام الحكومة بدعم وتطوير الصناعات النوعية في المجالات المختلفة وتشجيع التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرص المتاحة ومواكبة التغيرات والتطور الاقتصادي والإداري”.

وتابع: “يستمد هذا الدعمُ زخَمَه من الاهتمام الكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالصناعات الوطنية وتوجيهاته لتوسيع قاعدة الدول التي يتم التصدير لها من خلال فتح أسواق جديدة”.

وبين أنه ولهذه الغاية تعمل الحكومة الأردنية للانتهاء من وضع الخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة والتي أُعدّت بالتنسيق والتعاون مع كافة شرائح المجتمع وقطاعاته، العامة والخاصة، في كل ما يهم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والمواطن الأردني.

وقال الشمالي إن “أمام صناعة الإسمنت في الدول العربية فرصة كبيرة لتطوير عمليات التصنيع وزيادة الإنتاج وتحسين التسويق والنفاذ إلى أسواق جديدة. وكلي ثقة أن شركات الإسمنت العربية تجد في الدول الشقيقة، كما الأردن، كلَّ الدعم والتحفيز في تطوير أعمالها. كما أننا واثقون في المملكة أن من شأن إقامة شراكات بين مُصَنِّعي الإسمنت في الدول العربية تعزيز دور هذه الصناعة في التنمية الاقتصادية لدولنا”.

من جانبه، قال الأمير نايف: لقد شهدت صناعة الإسمنت العربي على مدى العقود الماضية تطورا كبيرا وبلغت الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت أكثر من 390 مليون طن سنويا، وقد تأثر الاستهلاك خلال العامين الماضيين بسبب النزاعات الداخلية في بعض البلدان العربية وتوقفت بعض المصانع عن العمل بسبب الإجراءات المتخذة في فترة كورونا وبدأت صناعة الإسمنت تعود تدريجيا إنتاجا وتسويقا.

وأضاف أنه وفي مجال صناعة مواد البناء الأخرى غير الإسمنت، فإن معظم البلدان العربية ما زالت تستورد هذه المواد، مشيرا الى أن الاتحاد العربي للإسمنت ومنذ تأسيسه لعب دورا فعالا على المستوى العربي والعالمي وأنجز العديد من الدراسات والدورات التدريبية التي استفاد منها أكثر من 5 آلاف من العاملين ونظم أكثر من 46 مؤتمرا وندوة.

وواصل الاتحاد خلال العامين الماضيين عقد الدورات عن بعد استفاد منها 644 متدربا.

كما شارك الاتحاد هذا العام في المجلس العالمي للتنمية المستدامة بوضع خارطة طريق لغاية 2050 ومعالجة الانبعاثات والمحافظة على البيئة واستمرارية صناعة الإسمنت.

وأكد المتحدثون خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في صناعة الإسمنت لدى كافة البلدان العربية وبلورة أطر للتشاركية بين فعاليات القطاع العربي لاستثمارها بما يخدم المصالح الاقتصادية العربية.

كما حضر الافتتاح وزير الاستثمار خلود السقاف ورئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير ورئيس جمعية منتجي الإسمنت في الأردن سليمان ملحس.