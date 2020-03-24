الحكومة: من الطبيعي وجود أخطاء بشأن توزيع الخبز وسنعالجها

عمان- الغد– قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن الحكومة توقعت الإقبال الكثيف على شراء مادّة الخبز خلال اليوم الأوّل.

وأضاف في إيجاز صحفي: “لكن توقّعاتنا أنّ الطلب سينخفض خلال الأيّام المقبلة، وسيكون الإقبال اعتياديّاً، وستزول غالبيّة مظاهر التجمهر”.

وتابع: “لعدم وجود حلول مثاليّة في مثل هذا الظرف الصعب، من الطبيعي وقوع أخطاء وتجاوزات، وسنعالجها، والمسؤوليّة في ذلك على الجميع، خصوصاً على المواطنين”.

وفيما يلي أبرز ما قاله العضايلة في الإيجاز الصحفي:

– بخصوص رواتب موظفي القطاع الخاص، تدرس فرق العمل حاليّاً كيفيّة صرفها للعاملين، وسنعلن عن ذلك أيضاً.

– ندرك معاناة المزارعين والقطاع الزراعي، والفرق المعنيّة تبحث الحلول الملائمة وسنعلن عنها فور التوافق عليها

– نؤكّد مجدّداً أنّ وزارة التربية لم تقم بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، وجميع المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة

– نرصد على مدار 24 ساعة ملاحظات المواطنين واستفساراتهم، ولدينا العديد من القضايا التي نناقشها في مختلف القطاعات .

– نؤكّد أنّ سرعة رفع الحظر تعتمد بشكل رئيس على مدى التزام المواطنين، خصوصاً تجنّب المخالطة، والالتزام في البيوت.

– لدى الحكومة برنامج وخطط، وهذه الخطط يتمّ تقييمها أوّلاً بأوّل، وبناء على توقّعاتنا لأعداد المصابين سنتّخذ القرارات التي تحمي شعبنا وتحافظ على صحّة أبنائه.

– عمليّة توزيع الخبز مستمرّة، والمخزون كافٍ – بحمد الله – ولا داعٍ للقلق، وسنعمل على إيصاله للجميع.

– توقّعنا الإقبال الكثيف على شراء مادّة الخبز خلال اليوم الأوّل، لكن توقّعاتنا أنّ الطلب سينخفض خلال الأيّام المقبلة، وسيكون الإقبال اعتياديّاً، وستزول غالبيّة مظاهر التجمهر.

– لعدم وجود حلول مثاليّة في مثل هذا الظرف الصعب، من الطبيعي وقوع أخطاء وتجاوزات، وسنعالجها، والمسؤوليّة في ذلك على الجميع، خصوصاً على المواطنين.

– كما تعلمون، بدأنا اليوم آليّة توزيع المواد الأساسيّة (الخبز، والأدوية، ومياه الشرب، والمحروقات)

– أكّدنا أمس أنّه لا توجد ممارسات فضلى في العالم لتوزيع الحاجات الأساسيّة على المواطنين في أوقات حظر التجوّل.

– هذه الأزمة عابرة للحدود، ولذلك رأينا الجهود التي يقوم بها جلالة الملك، وسموّ وليّ العهد – حفظهما الله – للتنسيق مع الأشقّاء في الدول العربيّة، خصوصاً دول الجوار، لمكافحة هذا الوباء.

– تابعنا بالأمس رسالة جلالة الملك حفظه الله، التي أكّد خلالها أنّ الوطن يمرّ بظروف استثنائيّة صعبة، شأنه شأن الكثير من دول العالم.