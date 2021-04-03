الحكومة: ندرس السماح بأداء صلاة الفجر بالمساجد خلال رمضان

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، السبت، إن الإجراءات الحكومية التقييدية التي فرضتها “آتت أُكلها”، بعد “تسطيح خفيف” للمنحنى الوبائي في الأردن.

وبين دودين ان الحكومة تدرس السماح بأداء صلاة الفجر في المساجد في رمضان،.

وأوضح دودين عبر قناة المملكة، “مررنا بمنحنى صعب جدا وصلنا إلى 20% نسبة الفحوص الإيجابية قبل أكثر من أسبوع … لكن انخفض إلى 13% أمس واليوم 14%، ونأمل استمرار الانحدار التدريجي”.

“لن نرتاح ولن نعتبر بأننا تجاوزنا هذه الأزمة الحقيقية إلا إذا وصلنا إلى 5% (نسبة الفحوص الإيجابية) وما أقل”، وفق دودين وهو الناطق باسم الحكومة حيث أشار أيضا إلى أن “خبراء يقولون إن الوصول إلى 5% كنسبة تعني بداية التعافي من الفيروس كورونا، وبداية الفتح التدريجي للقطاعات المختلفة”.

وبين نستهدف تطعيم 3 ملايين شخص قبل شهر حزيران.

ومددت الحكومة فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة، وحظر تجول جزئي باقي الأيام حتى 15 أيار/مايو المقبل ما يشمل أيضا شهر رمضان، مع الاستمرار بإغلاق قطاعات مختلفة.

لكن دودين قال إن الحكومة قد تتخذ “إجراءات تخفيفية”، إذا رأت انخفاضا في نسبة الفحوص الإيجابية.

ويتطلب “الفتح الامن للقطاعات خلال الصيف مسارين الأول: الالتزام الكامل بالكمامة والتباعد الجسدي والالتزام بأوامر الدفاع”، أما الثاني فهو “التسجيل على المنصة لتلقي اللقاح المضاد لكورونا والتوجه لأخذه وعدم الإكتراث إلى الإشاعات حوله”، بحسب دودين، الذي قال إن “السبيل الوحيد للخلاص أخذ المطعوم”.