الحكومة: واجهنا شح المياه بتكثيف مشاريع الحصاد المائي

استقبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم في مبنى الوزارة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو.

وثمّن الحنيفات الدور الاستراتيجي لمنظمة الفاو وتعاونها المستمر لدعم المشاريع في الأردن ومواجهة التحديات التي يواجهها مع وجود الضغوطات المتتالية المتمثلة في اللجوء المتزايد والتغير المناخي وما بعد جائحة كورونا (بشكل خاص للتعامل مع مشكلة الأمن الغذائي).

وأشار إلى اهتمام جلالة الملك فيما يتعلق بالقطاع الزراعي ووضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطة عملها التي تمثل خارطة طريق لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي، حيث ألقى الضوء على الجهد المتميز الذي قامت به الدولة لمواجهة أزمة كورونا وأزمة التوريد، ما جعله متقدما على عدة دول في الاستجابة للأزمة، إذ إن الأردن لم يعاني من أي نقص في السلع مع استمرارية الإنتاجية وفقا لرؤية جلالة الملك وحنكته المستمدة من بعد نظره، ما كان له الدور الأكبر لتعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات ومن ضمنها قرار تخزين القمح الذي جنب الأردن الحاجة خلال الأزمة.

وبين الحنيفات مراحل الإنجاز ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التطوير للقطاع الزراعي، وبخاصة ما يدعم الأمن الغذائي والتعامل مع آثار التغيرات المناخية ويساعد في نهضة القطاع الزراعي، مشيرا إلى ملف الإرشاد الزراعي الذي يشكل جانبا مهما يستمد أهميته من كونه الرابط ما بين الوزارة والمزارعين والذي يتطلب دعما من جانب المنظمة فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم لتدريب المرشدين الزراعيين.

وتطرق إلى ملف التغير المناخي وتداعياته الكبيرة ومشكلة شح المياه في الأردن على قائمة الدول التي تعاني من هذه التحديات، حيث انخفضت معدلات الأمطار بنسبة 40%، وواجهت الوزارة هذا التحدي عبر تكثيف مشاريع الحصاد المائي قدر الإمكان.

ونوه الحنيفات إلى ملف التسويق الزراعي وأثره على الأردن ومدى التأثر من الإغلاقات كون 75% من حدود المملكة بريا مغلقة بسبب تأثرها بوضع البلاد المجاورة وحاجة الوزارة إلى دعم محور التسويق ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

وأضاف أن الوزارة قد انطلقت منذ بداية عام 2022م بخطتها الوطنية للزراعة المستدامة مركزين على إنشاء بنية تحتية متطورة للقطاع الزراعي وهذا ما تشير إليه عدة مؤشرات وتقييمات شهرية وربعية ونصف سنوية وسنوية تتم متابعتها بشكل مستمر من قبل جلالة الملك شخصيا.

من جانبه، أشاد المدير العام لمنظمة الفاو بجهود جلالة الملك أيضا واصفا إياه بالشخصية الفذة والمميزة التي يحتاج مثلها العالم لإيجاد الحلول المناسبة ومواجهة التحديات، كما أشاد بالكادر المميز في وزارة الزراعة.

وأشار إلى أننا سنعمل معا لإقامة المرصد الإقليمي للأمن الغذائي بالتعاون مع دول الإقليم، مشيرا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار استخدام الطرق الحديثة للزراعة مثل المكننة والرقمنة لتعزيز صمود القطاع بالإضافة إلى أهمية الإنتاج المستدام عالميا المتعلق بالمياه والتربة والبذور والأسمدة والإدارة المستدامة لتمكين القطاع للصمود والتنافسية في الأسواق الخارجية، وتعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي محليا وإقليميا.