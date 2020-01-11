الحكومة والقوات المسلحة: لاخصخصة للخدمات الطبية الملكية

عمان-الغد- نفت الحكومة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مساء السبت ، أي توجه لخصخصة الخدمات الطبية الملكية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، حول منظومة التأمين الصحي والخدمات الطبية الملكية، وحضره وزير الصحة سعد جابر ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ومدير الخدمات الطبية اللواء الطبيب شوكت التميمي.

وقال وزير الصحة سعد جابر، السبت، إنّه الحكومة سددت الالتزامات المالية عن الخدمات الطبية الملكية لعام 2019، نتيجة التحويلات.

وأضاف جابر ،أنّ دائرة المشتريات الحكومية ستؤمن تزويد الخدمات الطبية وتدفق العلاج بدون أي انقطاع.

وتابع “الحزمة التي اطلقتها الحكومة مؤخراً المتعلقة بالتأمين الصحة الشامل، يدخل حيز التنفيذ قريباً بعد تعديل التشريعات.

وبين جابر أنّ أول 3 سنوات سيكون التأمين اختياريا، ثم إلزاميا على جميع المواطنين بهدف أن يحصل كل مواطن على الرعاية الصحية.

وأوضح أن مستشفيات وزارة الصحة تستقبل العسكريين، حيث راجع أكثر من 5 ملايين مؤمن عسكري راجع المستشفيات الحكومية وتم تزويدهم بالعلاج.

واضاف جابر ان حل مسألة الضغط على المستشفيات يكون بزيادة السعة الاستيعابية، وسنزيد عدد الأسرّة لاستيعاب أعداد المراجعين.

وبين أنّه وزارة الصحة والخدمات الطبية اتفقتا على زيادة التعاون، خصوصا مرض السرطان، وعرضت الوزارة على الخدمات الطية خصوصا في المحافظات.

وزير الدول لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قال إنّ الحكومة تولى قطاع الخدمات الطبية الملكية كجزء من منظومة الصحة الوطنية الاهتمام والحرص وان الخدمات الطبية صرحا طبيا نفتخر به.

وأكد العضايلة على حجم اهتمام جلالة الملك وحرصه على تعزيز قدرات الخدمات الطبية وتوفير ما تحتاجه في مختلف الظروف لتبقى تؤدي رسالتها الطبية والإنسانية والوطنية، مضيفا أنّ اول زراعة قلب مفتوح وكلى في المنطقة داخل الخدمات الطبية.

وبين العضايلة انه سنوفر كل ما يتطلبه بقاء مؤسسة الخدمات الطبية العريقة.

مدير الخدمات الطبية اللواء الطبيب شوكت التميمي، ثمن دعم الحكومة الكامل للخدمات ، مبينا انه سيتم افتتاح مركز الأورام الطبية في غضون 4 أشهر لمعالجة مرضى السرطان في الأردن.

واضاف اللواء التميمي، ان الخدمات الطبية لا تزال واقفة وتقدم الخدمة بأعلى مستوياتها، وتحدثت عن الديون ولكن الحكومة تعهدت بالدعم، وتوجيهات الملك لرئيس هيئة الأركان ببناء مركز حديث في الزرقاء بمنطقة خو.

واكد ان الخدمات الطبية ستبقى ولا يوجد أي حديث لخصخصة، وسيكون هناك مستشفى رديف للمدينة الطبية في مقر المدينة بسعة 400 سرير.