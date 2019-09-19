الحكومة والمعلمون.. جولة جديدة من الحوار بلا نتائج

آلاء مظهر

عمان – لم تفض جولة حوار جديدة بين ممثلين لمجلس نقابة المعلمين والفريق الحكومي، التي عقدت أمس بوزارة التربية والتعليم، إلى التوصل لاتفاق يحقق مطالب المعلمين، وينهي إضرابهم المستمر منذ عشرة أيام.

المعاني، قال في تصريحات صحفية بعد انتهاء اللقاء؛ إن الحكومة قدمت مقترحا للنقابة في لقاء أمس الحواري، تضمن طرح نموذج جديد؛ يؤسس للارتقاء بالعلاقة بين الوزارة والمعلمين، بهدف تحسين الوضع المعيشي والمالي للمعلمين، وتطوير العملية التعليمية.

وأضاف وزير التربية ان النموذج المقترح؛ سيبدأ العمل به اعتبارا من بداية العام المقبل 2020، بحيث يلمس المعلمون نتائجه مباشرة، مضيفا أن اعداد النموذج المقترح سيكون عن طريق فريق مشترك، مكون من الحكومة والنقابة، والاطراف المعنية، على أن يجري الانتهاء من صياغته خلال شهرين.

وبين المعاني؛ أن ممثلي المجلس في اللقاء مع الفريق الحكومي، سينقلون المقترح الى مجلسهم، للتشاور حوله، واتخاذ القرار المناسب بشأنه، موضحا أن لقاء امس جاء استكمالا للقاء الذي جرى مساء أول من أمس بين الفريق الحكومي والنقابة.

بدوره؛ بين عضو مجلس النقابة غالب

أبو قديس، انه سيجري نقل المقترح الحكومي الذي افصح عنه المعاني الى مجلس النقابة، لتدارسه واتخاذ قرار بشأنه، مؤكدا أنه لا تعليق لإضراب المعلمين حتى هذه اللحظة (مساء أمس).

وفي وقت لاحق، أعلن نائب نقيب المعلمين، القائم بأعمال النقيب، الدكتور ناصر النواصرة، ان المقترح الذي قدمه المعاني، لم يتطرق للمطلب الذي يضرب بسببه المعلمون للاسبوع الثاني وهو “علاوة الـ50 % ويطالب بها المعلمون في الميدان”، مؤكدا أن “الإضراب سيبقى مستمرا حتى تحقيق مطالب المعلمين”.

الناطق باسم النقابة نورالدين نديم، قال في تصريحات صحفية أمس إن “لـلمعلمين مطلبا واحدا، هو العلاوة”، موضحا أن المقترح الحكومي “لم يصلنا مكتوبا حتى الآن”، وأن مجلس النقابة سيدرسه حال وصوله إليه، لتحديد موقفه منه بالقبول أو الرفض.

ويأتي هذا اللقاء؛ عقب اجتماع بدأه الطرفان أول من أمس “لـحلحلة” ازمة إضراب المعلمين، دعا اليه المعاني، بعد أيام من توقف اللقاءات بين الحكومة والنقابة، بهدف مناقشة آخر المستجدات حول الإضراب، وقد حضر جانبا منه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بصورة لم يكن معلنا عنها سابقا.

وضم الفريق الحكومي أمس؛ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى معايطة ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني.

ومن جانب النقابة حضر وفد يمثلها، ضم أعضاء من مجلس النقابة: غالب أبو قديس ونضال الحيصة وعبد السلام العياصرة وإياد البستنجي، بينما لم يحضر نائب النقيب والقائم بأعماله، الدكتور ناصر النواصرة.