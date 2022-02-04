الحكومة: 80% من مصابي كورونا لم يتلقوا اللقاح

قال مستشار رئاسة الوزراء، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إنه تم تحليل بيانات 800 ألف مصاب في المملكة وتبين أن نحو 80% منهم لم يتلقوا جرعة اللقاح الأولى.

وأكد البلبيسي على أهمية تلقي جرعتي لقاح كورونا، فضلا عن أهمية أخذ الجرعة الثالثة، مبينا أن نسبة الإصابة بين متلقي الجرعة الثالثة شبه معدومة.

وأضاف خلال حديثه لشاشة التلفزيون الأردني، أن نسبة إدخال مرضى كورونا إلى المستشفيات انخفضت إلى نحو 1.5%..

وأشار إلى أن نسبة إيجابية الفحوصات تتراوح حول 28% في الأسبوع الخامس من الموجة الذي ينتهي اليوم.

وأوضح أن نسبة الإمانة للمتحور أوميكرون أقل من المتحورات السابقة، حيث تبلغ 2.7% بينما بلغت للمتحور دلتا 27%، وهي أعلى بمقدار 7 أضعاف.

وقال إن المتحور أوميكرون سيصيب أكبر عدد ممكن من سكان العالم، وبذلك قد يحقق مناعة مجتمعية للعالم وقد يكون آخر المتحورات.