الحلاقون السبب.. علماء يحلون لغز “فقدان أصابع الحمام”

باريس- لطالما شكلت ظاهرة فقدان بعض طيور الحمام لأصابع أقدامها، لغزا حير العماء، الذين اختلفت آراؤهم بشأن السبب وراء ذلك، إلى أن كشف باحثون فرنسيون سببا غريبا لا يخطر على البال.

وكان العلماء يعتقدون أن طيور الحمام التي تعيش في أغلب الأحيان في بيئات حضرية مثل المدن المزدحمة، تفقد أصابع أقدامها بسبب نوع معين من الالتهابات، أو كرد فعل لملوثات كيماوية.

لكن فريق من الباحثين الفرنسيين العاملين في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي وجامعة ليون، وجدوا أن السبب الحقيقي هو “شعر الإنسان”، وذلك بعد أن راقبوا الطيور في 46 موقعا مختلفا في العاصمة باريس.”سكاي نيوز”