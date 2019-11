الحلة الجديدة لكأس ديفيس تنطلق بسقوط “حاملة اللقب” كرواتيا

مدريد – انطلقت الحلة الجديدة من مسابقة كأس ديفيس لمنتخبات كرة المضرب الإثنين في مدريد، بسقوط كرواتيا حاملة اللقب على يد روسيا في افتتاح منافسات المجموعة الثانية.

وحققت روسيا التي تخوض المسابقة بدون نجمها المرهق بدنيا دانييل مدفيديف، انتصارا نظيفا على كرواتيا 3-0، وضمن المنتخب الروسي الفوز بعد مباراتي الفردي، حيث تغلب أندري روبليف على بورنا غويو 6-3 و6-3، وكارن خاتشانوف على بورنا تشوريتش بنتيجة 6-7 (4-7) و6-4 و6-4.

وأتبع خاتشانوف وروبليف فوزهما بثالث في الزوجي على حساب إيفان دوديغ ونيكولا ميكتيتش 7-6 (7-3) و6-4.

وتصدرت روسيا المجموعة الثانية التي تضم ايضاً إسبانيا بقيادة رافايل نادال المصنف أول عالميا.

وفي المجموعة السادسة، فاجأ المنتخب الكندي نظيره الإيطالي وتغلب عليه 2-1، وخسرت إيطاليا المواجهة في الفردي حيث تخلفت 0-2 بداية مع فابيو فونييني، الذي سقط أمام فاسيك بوسبيسيل 7-6 (7-5) و7-5، ولاحقا ماتيو بيريتيني في مباراة ماراتونية استمرت حوالي ثلاث ساعات وانتهت بفوز دينيس شابوفالوف بنتيجة 7-6 (7-5) و6-7 (3-7) و7-6 (7-5).

وحسم المنتخب الإيطالي مباراة الزوجي بفوز فونييني وبيريتيني على بوسبيسيل وشابوفالوف بنتيجة 6-2 و3-6 و6-2، وتصدرت كندا المجموعة السادسة التي تضم أيضاً الولايات المتحدة، واستهلت بلجيكا مشوارها في النسخة الجديدة بالفوز على كولومبيا 2-1.

وحققت بلجيكا فوزها الاول في الفردي بفضل ستيف دارسيس على سانتياغو خيرالدو 6-3 و6-2، فيما قلب دافيد غوفان تأخره في المجموعة الاولى أمام دانييل غالان إلى انتصار ثان بنتيجة 3-6 و6-3 و6-2.

