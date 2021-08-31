“الحلم” عرض مسرحي يتناول الأزمات بعد الصدمة

معتصم الرقاد

عمان- تحتضن خشبة مسرح المركز الوطني للثقافة والفنون فريق مسرح وهج الشمس لتقديم مسرحية “الحلم”، تحت رعاية وزارة الشباب ضمن مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة للشباب الأكثر تأثيرا، والممول من البنك الدولي.

ومسرحية “الحلم” هي إحدى أنواع العروض التي يمكن تجسيدها من خلال المسرح التركيبي حيث يتناول العرض مجموعة من الأشخاص المصابين ببعض من الاضطرابات الخفيفة، بسبب تعرضهم لعدة مواقف في حياتهم، وعدم اكتراثهم بها، بسبب العيب المجتمعي الذي يحول دون الذهاب للطبيب النفسي وعلاج هذه الاضطرابات.

ويسمى اكتئاب ما بعد الصدمة كذلك اضطراب الكرب التالي للرضح (PTSD Post-traumatic stress disorder) وهو اضطراب القلق المرهق الذي يصيب صاحبه بعد التعرض لحدث صادم أو حتى مشاهدته عن قرب، ويمكن أن يشمل هذا الحادث تهديداً حقيقياً لحياة الفرد أو حدوث كارثة طبيعية، قتال، عنيف، اعتداء جسدي أو جنسي، حيث تعرضت إحدى شخصيات المسرحية لمشاهدة قتل أختها الكبرى، وقد تأثرت جدا بما شاهدته، وتعيد تمثيله أمام الأشخاص الآخرين الذين يشاركونها رحلتهم العلاجية.

ومن الاضطرابات الأخرى التي تتناولها المسرحية، الاكتئاب وهو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام، ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري، ويؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك، ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية، قد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.

يعتبر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف ولا يمكن “الخروج” منه ببساطة، وقد يتطلب الاكتئاب العلاج على المدى الطويل، ولكن يجب ألا تثبط العزيمة، ويتحسن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب بالأدوية أو العلاج النفسي أو كليهما. وتصاب إحدى شخصيات المسرحية بهذا النوع من الاضطراب بعد تعرضها لصدمة عاطفية قوية بعد تعلقها بأحد جيرانها، وبعد أن تكتشف أنه قد راهن على علاقته بها.

وهناك اضطرابات أخرى سيتم عرضها من خلال لوحات فنية مبدعة محفزة للأشخاص المصابين وتدفعهم لزيارة الطبيب، وأهمية العلاج وعدم الاستخفاف به. ويشارك بالعرض 12 شخصا من الشباب الأكثر تعرضا للخطر، لتقديم اللوحات المسرحية وتقع أعمارهم بين 18 عاما لغاية 25 عاما.

وحتى الآن تم تقديم ما يقارب 223 عرضا مسرحيا، وتم حصول الفريق على خمس جوائز بالعمل الريادي، وتم تخريج ما يقارب 637 شابا وشابة، وتشبيك ما يقارب 101 من المبدعين مع مخرجين وفنانين ضمن المجال المسرحي، حيث تلقى العديد منهم فرص المشاركة بالأعمال التلفزيونية، وسيكون العرض ضمن مشروع توفير خدمات اجتماعية للشباب الأكثر تأثيرا، وسيكون العرض الختامي لـ 22 نشاطا تم تقديمه من خلال هذا المشروع مع وزارة الشباب والممول من البنك الدولي.