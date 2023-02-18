الحلواني يستعيد صدارة تصنيف التايكواندو العالمي ومصطفى يتراجع “أولمبيا”

أيمن وجيه الخطيب – أصدر الاتحاد الدولي للتايكواندو يوم أمس، التصنيفين الأولمبي والعالمي لشهر شباط (فبراير)، والذي شهد تصدر لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني لوزن تحت 63 كغم في التصنيف العالمي برصيد 179.74 نقطة، وذلك للمرة الثانية في مسيرته.

وبقي الحلواني في المركز الثامن في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 68 كغم برصيد 191.24 نقطة.

واحتفظت جوليانا الصادق، بالمركز الأول في التصنيف العالمي لوزن تحت 67 كغم برصيد 383.3 نقطة، وبقيت في المركز الثاني أولمبيا برصيد 367.32 نقطة.

وتراجع زيد مصطفى في وزن تحت 68 كغم إلى المركز الثالث في التصنيف الأولمبي برصيد 308.31 نقطة، وحل ثانيا في التصنيف العالمي برصيد 307.77 نقطة.

وحافظ صالح الشرباتي، في وزن تحت 80 كغم على المركز الرابع في التصنيف الأولمبي، برصيد 281.55 نقطة، وبقي في المركز الثالث في التصنيف العالمي برصيد 282.5 نقطة، فيما بقي فهد عمار في المركز التاسع في وزن تحت 87 كغم في التصنيف العالمي برصيد 105.2 نقطة، وجاء في المركز التاسع والعشرين بالتصنيف الاولمبي في وزن فوق 80 كغم برصيد 103.97 نقطة،

واحتل لاعب المنتخب الوطني محمود الطرايرة المركز الثامن والثلاثين في التصنيف العالمي في فئة وزن تحت 58 كغم برصيد 61.01 نقطة، وتقدم في التصنيف الأولمبي ليحتل المركز الخامس والخمسين ضمن الوزن نفسه برصيد 67.33 نقطة.

وحل لؤي حميدان في المركز الـخامس والثلاثين في التصنيف العالمي لوزن تحت 54 كغم برصيد 46.42 نقطة، بينما تقدم ليث الرواشدة 3 مراكز ليحتل المركز الـ53 في التصنيف العالمي لوزن تحت 54 كغم برصيد 31.54 نقطة.

وارتقت لاعبة المنتخب الوطني نتالي الحميدي مركزا واحدا لتصبح في المركز 47 في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 57 كغم برصيد 75.36 نقطة، وبقيت في المركز التاسع عشر في وزن تحت 62 كغم بالتصنيف العالمي برصيد 74.60 نقطة.

وجاءت لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب، في المركز الواحد والعشرين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد 120.95 نقطة، وبقيت بالمركز الثامن في وزن 73 كغم بالتصنيف العالمي برصيد 98.98 نقطة.