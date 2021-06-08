الحلوة ينذر الفيصلي.. الشبول يعتذر عن عرض جزائري.. لاعبو الوحدات يرفضون التدريب

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

لاعبو الوحدات يرفضون التدريب ويطالبون بمستحقاتهم

رفض لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، المشاركة في التدريب الذي كان مخصصا يوم أمس على ملعب النادي، وذلك احتجاجا على بعض التفاصيل، من ضمنها الأمور المالية.

وحضر اللاعبون إلى الملعب يوم أمس، والتقوا الإدارة، ولكنهم رفضوا التدريب، وشرحوا مطالبهم واسباب احتجابهم عن التدريب.

ووفق المعلومات فإن اللاعبين احتجوا على معاملة بعض اعضاء الإدارة، إلى جانب الاحتجاج على تأخر مستحقاتهم المالية. وينتظر أن تكون إدارة الوحدات عقدت اجتماعا مساء يوم أمس، لبحث أوضاع ومطالب الفريق.

اللبناني الحلوة ينذر الفيصلي ويطالب بـ19500 دولار

وجه المحترف اللبناني في صفوف فريق الفيصلي لكرة القدم هلال الحلوة يوم أمس الثلاثاء، انذارا إلى النادي للمطالبة بمستحقاته المالية البالغة حوالي 19500 دولار، وهي قيمة رواتب 3 اشهر وأسبوع.

وجاء توجيه الإنذار، عبر المحامي المتخصص في مثل هذه القضايا عماد حناينه، الذي أكد ارسال الإنذار للفيصلي.

ولفت المحامي إلى أن الفيصلي مطالب بدفع المبلغ للاعب خلال 15 يوما، وفي حال لم يفعل، فإن عقد اللاعب سيعتبر ملغيا، وبالتالي مغادرة الفريق.

يشار إلى أن هلال الحلوة، يتواجد حاليا مع منتخب بلاده في كوريا الجنوبية، حيث يشارك بالتصفيات الآسيوية المشتركة.

الشبول يعتذر عن تدريب سيدي بالعباس الجزائري

كشف المدرب الوطني هيثم الشبول، عن رفضه عرضا لتدريب فريق سيدي بالعباس الجزائري.

وبين الشبول أن مفاوضات جرت بينه وبين النادي الجزائري الأسبوع الماضي، وانتهت دون التوصل لاتفاق، رغم التوافق في الكثير من الأمور المهمة من ضمنها مدة العقد والتفاصيل المالية.

وقال الشبول لـ”الغد”، بعد مفاوضات مطولة، اعتذرت عن عدم قبول المهمة، بسبب احتلال الفريق المركز الثامن عشر على لائحة الدوري، علما أن تعليمات الدوري الجزائري للمحترفين، تشير إلى هبوط 4 فرق من اصل 20 فريقا مشاركا في الدوري. وبين المدرب الوطني أنه لن يغامر بسمعته في تدريب فريق مرشح بشكل قوي للهبوط، موجها في نفس الوقت الشكر للاشقاء الجزائريين على ثقتهم به وبالمدرب الأردني.

رئيس وفد “النشامى” بدون “باج”

عانى رئيس وفد المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الكويت منصور عبيدالله، من عدم اصدار بطاقة له (باج) حتى الآن، ما تسبب في وضعه بمواقف محرجة في كثير من الأحيان، وكان آخرها، جلوسه مع اللاعبين خارج الكشف، في مباراة النشامى أمام نيبال.

ولم يعرف حتى الآن، أين الخلل في عدم القدرة على استصدار باج لرئيس الوفد الذي يحتاج إلى الاتصالات والواسطات، لحضور التدريبات والمباريات؟، ما تسبب في احراجه في العديد من المواقف.

عبدالستار وشلباية يضعان الجزيرة في موقف محرج

فعّل لاعبا فريق الجزيرة السابقان أحمد عبدالستار وفراس شلباية، الشكوى التي سبق أن رفعاها ضد النادي، للمطالبة بمستحقاتهما المالية المتأخرة.

وسبق أن حكمت لجنة اوضاع اللاعبين لعبدالستار بمبلغ 31 ألف دينار، ولفراس شلباية بـ15 ألف دينار.

وجاء تفعيل الشكوى، بعد أن مضت مدة الـ45 يوما، الممنوحة للجزيرة لصرف مستحقات اللاعبين، ولكن من دون أن يقوم النادي بصرف المبلغ.

وأكد نائب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة محمود الكيلاني، أن النادي حاول جاهدا اقناع اللاعبين بعدم تفعيل الشكوى، وتأجيل مطالبهم في الفترة الحالية، ولكن من دون أن ينجح في اقناعهما، ما دفع اتحاد كرة القدم، لتوجيه كتاب للنادي، يسأل فيه عن مستحقات عبدالستار وشلباية، مع تحديد فترة قصيرة للصرف، أو تحويل الموضوع للجنة التأديبية في الاتحاد، الأمر الذي وضع النادي في موقف محرج وصعب.

ويعيش الجزيرة حاليا في موقف لا يحسد عليه، نتيجة تراكم الشكاوى والمتطلبات المالية، ما دفع محبي النادي للتنبؤ بإغلاقه في الفترة المقبلة، في حال لم يكن هناك حلا مناسبا.

تثبيت العقوبة الدولية بحق الحسين إربد والجزيرة

انتهت رسميا مدة الـ45 يوما، المخصصة لناديي الحسين إربد والجزيرة، لدفع مستحقات المحترف الفلسطيني اسلام البطران، بعد احتراف اللاعب في صفوف الفريقين خلال الفترة الماضية.

وحكم “فيفا” للبطران بمبلغ 4500 دولار على الحسين اربد، ومبلغ 22 ألف دولار على الجزيرة.

وأكد المحامي عماد الحناينه في تصريح لـ”الغد”، أن الحسين اربد في حال دخل على موقع تسجيل اللاعبين، فإنه سيجد نفسه ممنوعا من تسجيل لاعبين جدد، إلا في حال دفع مستحقات بطران، فيما الجزيرة يعاني اصلا من عدم القدرة على تسجيل لاعبين جدد.

الاتحاد يلتقي أندية المحترفين اليوم

يلتقي اتحاد كرة القدم، ممثلا بنائب رئيس الهيئة التنفيذية وأعضاء الهيئة التنفيذية، برؤساء أندية المحترفين، عند الساعة السابعة من مساء اليوم، في قاعة الحديقة بمدينة الحسين للشباب.

وخاطب اتحاد الكرة الأندية، لابلاغها بموعد ومكان الاجتماع، مع التشديد على حضور رؤساء الأندية شخصيا، بسبب سريان أوامر الدفاع التي تمنع التجمعات بأعداد كبيرة.

ويخصص هذا الاجتماع، لمناقشة الكثير من التفاصيل، خاصة المتعلقة بمطالب الأندية المالية.

أندية المحترفين وفي وثيقة متداولة بينهم، وقع عليها اغلب الأندية، طرحت 6 مواضيع ترغب في مناقشتها في اجتماع اليوم والتي تتمثل في: دفع مستحقات البث التلفزيوني وهي أربع دفعات، بحث موضوع الرعاية السابق للمناصير، تأجيل العقوبات المتعلقة باللاعبين والمدربين للموسم القادم، السماح بتسجيل لاعبي الفئات العمرية بالنسبة للأندية المحرومة من التسجيل، المطالبة برفع سقف المستحقات المتعلقة بالفئات العمرية، وبحث موضوع اعادة النظر بالملاعب البيتية للأندية.

لاعبو السلط يتناولون المنسف على مائدة أبو عابد

تناول لاعبو فريق السلط لكرة القدم، طعام العشاء ليلة أول من أمس، على مائدة المدير الفني للفريق جمال ابو عابد الذي دعا الفريق والإدارة والجهازين الفني والإداري، لتناول المنسف في منزله.

وشهد حفل العشاء، تداول العديد من المواضيع التي تهم الفريق الذي ما يزال يبتعد عن التدريبات، احتجاجا على تأخر صرف المستحقات المالية.

مكافأة النشامى تثير قريحة الأندية

أثارت المكافأة التي اعلن عنها اتحاد كرة القدم، المتمثلة بـ15 ألف دولار لكل لاعب في حال التأهل للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المشتركة، قريحة أندية بدوري المحترفين، التي أبدت استغرابها من اعلان هذه المكافأة الكبيرة، فيما يتم تجاهل صرف مستحقات تلك الأندية المتكدسة على الاتحاد.

وأكدت أندية أنها تقف وتساند المنتخب الوطني، بحثا عن التأهل، ولكنها تتفاجأ بإعلان هذه المكافأة الكبيرة، ما يعني أن الاتحاد يملك مخزونا ماديا جيدا، كان الأولى انفاقه على الأندية المتهالكة ماديا.

لاعبو الكويت يتابعون “النشامى” من الفندق

تابع لاعبو المنتخب الكويتي لكرة القدم، مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره النيبالي، من الفندق الذي يقيمون فيه بالكويت. وأوعز مدرب المنتخب الكويتي للاعبيه، بضرورة رصد لاعبي منتخب النشامى، في مباراتهم أمام نيبال، استعدادا للمباراة المهمة التي تجمع المنتخبين الأردني والكويتي، يوم الجمعة المقبل، في اطار التصفيات الآسيوية المشتركة. مدرب الكويت، شدد على لاعبيه بمتابعة المباراة، فيما ذهب هو إلى الملعب لمتابعة المباراة من غرفة خاصة موجودة في الملعب الذي اقيمت عليه المباراة.

مالوش يغادر المنتخب الوطني

غادر مدرب اللياقة البدنية في المنتخب الوطني لكرة القدم كريم مالوش، معسكر المنتخب في الكويت، لأسباب لم يتم الكشف عنها بشكل رسمي.

ويقول مقربون في وفد المنتخب، إن الرواية المتداولة لمغادرة مالوش، تشير إلى حاجته للتواجد إلى جانب زوجته المتعبة في هذه الاوقات، بانتظار الرواية الرسمية.

ويتولى مظفر معمر حاليا، الإشراف على تدريبات اللياقة البدنية في منتخب النشامى.

مدرب معان يوقف اللاعب مشعل أسبوعا

قرر المدير الفني لفريق معان لكرة القدم ديان صالح، ايقاف لاعب الفريق محمود مشعل لمدة اسبوع، بسبب عدم التزامه بالتدريبات والتعليمات.

ووفق المعلومات فإن معان ابلغ اللاعب مشعل بالعقوبة، مع السماح له بالحضور إلى التدريبات، ولكن دون المشاركة في التمارين الجماعية والمباريات الودية.

كواليس النجوم

• المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، تغير مزاجه بشكل لافت، بعد الفوز على نيبال، حيث عاد للمزاح والابتسامة المعهودة منه، ما يكشف حجم الضغط والقلق الذي كان يعاني منه قبل مباراة نيبال. معلومة لم يتم التأكد منها بشكل كامل، تفيد أن فيتال لن يكون بإمكانه مرافقة المنتخب إلى قطر للقاء منتخب جنوب السودان، في حال لم ينجح في قيادة منتخب النشامى في التأهل للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة.

• المحترف السوري لفريق الفيصلي مارديك ماردكيان، سجل هدفين من أصل ثلاثة أهداف لمنتخب بلاده، في مباراته أمام منتخب غوام التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة.

• نجوم يرتبطون بصداقة مع لاعب المنتخب الوطني مهند خيرالله، حرصوا على الاتصال به من الأردن، قبل مباراة نيبال، لتعزيته والشد من أزره، بعد وفاة طفله البالغ من العمر 3 أيام فقط.

• مباراة الحسين اربد ومعان الودية، التي جرت على ملعب المفرق أول من أمس، وانتهت بفوز معان 2-1، شهدت تذمرا من قبل لاعبي الفريقين، نتيجة عدم جاهزية الملعب المزروع بالعشب الطبيعي، حيث أقيمت المباراة على ملعب ليس واضح المعالم نتيجة غياب الخطوط حول الملعب وداخله، إلى جانب عدم وجود شباك للمرميين.

• أندية المحترفين خاطبت اتحاد كرة القدم رسميا، لطلب تحديد أسعار تذاكر الجماهير على النحو التالي: 10 دنانير للدرجة الخاصة، 5 دنانير للدرجة الأولى، 4 دنانير للدرجة الثانية.

• لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، حرصوا يوم أمس على تهنئة زميلهم خليل بني عطية، بمناسبة عيد ميلاده. بني عطية المتواجد حاليا مع المنتخب في الكويت، تدرب في الأيام الماضية بشكل منفرد، بسبب معاناته من إصابة بسيطة.

• الزميلان الإعلاميان الأردنيان في قناتي “الـ”بي إن سبورت” والكأس القطريتين عثمان القريني ومحمد الكيالي، والمدرب في أكاديمية سباير القطرية ناصر حسان، حرصوا على زيارة اللاعب طارق خطاب الذي أجرى عملية ناجحة في مركز سبيتار الطبي بالدوحة.

• اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم، قابلت أول من أمس المدربين اسلام جلال وعصام محمود، المتقدمين لطلب وظيفة مدير فني لمنتخبي الشباب والناشئين. الاتحاد قابل قبل 3 أيام المدربين صلاح الجلاد وأسامة الوحش، بانتظار مواصلة المقابلات، لاختيار مدربي المنتخبات ومساعديهم ومدربي حراس المرمى.

• حكام في دوري المحترفين لكرة القدم، كشفوا لـ”الغد” عن تضامنهم مع زميلهم الحكم أحمد يعقوب، الذي تم إبلاغه من قبل دائرة الحكام، بقرار إيقافه لمدة 3 أسابيع، رغم تواجده في كوريا الجنوبية، لإدارة مباريات بالتصفيات الآسيوية المشتركة. الحكام أشاروا إلى أن توقيت العقوبة وارسالها إلى يعقوب في كوريا، اثر على معنوياته وأصابه بالاحباط. الحكام أشاروا إلى أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها إبلاغ حكم بعقوبة محلية، خلال تواجده في مهمة خارجية، مستذكرين الحكم أدهم مخادمة الذي سبق وأن تم ابلاغه بعقوبة خلال مشاركته في بطولة بالسعودية.