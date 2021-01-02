الحلونجي أبو محمد “ركن دافئ” يتفنن بإعداد حلويات شعبية لزبائنه

أحمد الشوابكة

مادبا- منذ الصباح الباكر، يبدأ الحلونجي جمال عوض بهمة ونشاط عمله لإعداد وصناعة الحلويات الشعبية، إلى جانب (3) عمال في محله الكائن في وسط مدينة مادبا، وفق رغبة الزبائن التي تتزايد خلال فصل الشتاء.

ما يميز أبو محمد عن غيره في إعداد حلوى العوامة، السرعة في طريقة إعداد مكوناتها، حتى يحصل عليها الزبون ساخنة طازجة بشكلها الكروي الذهبي، كما يتقن فن إعداد وتحضير كثير من أنواع الحلويات الشرقية والشعبية الأخرى.

تنقل أبو محمد منذ ما يزيد على الثلاثين عاما، من عمان إلى محافظات عدة، إلى أن استقر به الحال في مدينة مادبا، ليفتح محلاً له متخصصا في إعداد الحلويات الشعبية.

وتعد حلوى “العوامة” من أشهر الحلويات التراثية والشعبية في مختلف البلاد العربية، وخاصة في بلاد الشام، ومن ضمنها الأردن.

وأوضح أنه ورغم الصعوبات التي تواجههم بسبب الأوضاع الاقتصادية على الحركة التجارية بعد جائحة “كورونا”، إلا أنه يحاول جاهداً التغلب على تلك المشكلات، حتى لا يؤثر على شعبية الحلويات الشهيرة ومبيعاتها، والتي يلجأ إليها الصغير قبل الكبير في فصل الشتاء.

وعن عملية تحضير حلوى العوامة، تحدث أبو محمد، قائلا: “تحضر العوامة من دقيق القمح والخميرة والماء الساخن، ويتم خلط هذه المواد وخفقها بشكل يدوي، وتترك لمدة نصف ساعة حتى تختمر وتقلى نصف قلية بالزيت النباتي، ومن ثم نتركها حتى يصبح لونها أحمر ليكتمل طهيها بالقلي وظهورها على شكل كرات صغيرة، ويكون ذلك بشكل يدوي ومن خلال مهارة المصنع”، كما تستخدم الملعقة التي تقولبها على شكل دائري، وترشق في وعاء القلي، فتطهى بعد نحو خمس دقائق، وتسحب من الزيت وهي بشكلها الدائري، وتغطس فيما بعد بالقطر، وعادة يتحكم المحضر في لب العوامة من داخلها وحسب رغبات الزبائن، فإذا كان المطلوب أن يكون اللب رخوا عجينيا فنقوي نار الموقد تحت وعاء القلي، أما إذا المطلوب أن يكون مقمرا جافا فنضاعف نار الموقد تحت الوعاء.

ويقول أبو محمد “تلقب العوامة بأنها “حلويات الفقير”، كون أسعارها رخيصة قياسا بالحلويات العربية التقليدية والشرقية كالبقلاوة والمعمول وغيرهما، ولطيب مذاقها فزبائنها من كل فئات المجتمع”.

ويضيف أبو محمد أن زبائنه يأتونه من كل مناطق محافظة مادبا والمناطق المجاورة لها، لشراء العوامة والهريسة والفطائر على مدار العام، ولكن في الأغلب في شهر رمضان المبارك، وفصل الشتاء.

مهندسة التغذية أركان حسن الشوابكة، تبين أهمية تناول الحلويات الشعبية، وخاصة حلوى العوامة التي تعد المفضلة خاصة في وقت الشتاء، كونها مليئة بالفوائد الصحية في مقابل الحلويات المصنعة معملياً؛ حيث لا يدخل إليها أي إضافات صناعية كالمواد الحافظة والأصباغ الغذائية والتي أثبتت ضررها على صحة الإنسان. وتحتوي على السعرات الحرارية التي تبلغ فيها (452) سُعرة، ونسبة الدهون (2 %)، والكولسترول (%4)، والبروتينات (10 %)، وأخيراً الكربوهيدرات (99 %)، وتتمتع بقيمة وجودة غذائية عالية وفائدة صحية كبيرة.