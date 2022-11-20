الحمارشة يعزز صفوف الأرثوذكسي.. قرمش والهزايمة ينضمان للأهلي

خالد تيسير العميري



عمان– تطل “الغد” على قرائها، من خلال زاوية “فاست بريك”، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

الجبيهة يضم ظاهر والعبداللات ولافي

أنجز فريق الجبيهة، بتنسيب من المدير الفني يوسف أبو بكر، تعاقده مع “الجناح” محمد العبداللات ولاعب الارتكاز الشاب خالد ظاهر، وذلك لتمثيله في الموسم الجديد، إلى جانب محمد الشمالي، الذي جدد عقده مؤخرا.

ويعد خالد ظاهر -الذي وقع على كشوفات الجبيهة لمدة 3 مواسم- من اللاعبين المميزين في مركزه “سنتر”، حيث يبلغ طوله 2.6 متر ولا يتجاوز عمره 18 سنة. كما انضم حذيفة لافي لشغل وظيفة المعالج في الطاقم التدريبي؛ حيث من المقرر أن ينظم الجبيهة “تراي آوت” عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، بهدف إعطاء الفرصة للاعبين الشباب والأسماء الواعدة من أجل تقديم مهاراتهم ووضع إمكانياتهم أمام الجهاز الفني للجبيهة، قبل الاستقرار على أفضلهم تمهيدا للتعاقد معهم.

94 ألفا قيمة جوائز دوري CFI

قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، رفع قيمة الجوائز المالية للفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى السادس، لتبلغ 94 ألف دينار في الإجمالي بدلا من 75 ألفا.

ويحصل بطل الدوري على 30 ألف دينار، والوصيف على 24 ألف دينار، والفريق صاحب المركز الثالث على 18 ألف دينار، والمركز الرابع على 12 ألفا، والمركز الخامس على 6 آلاف، والمركز السادس على 4 آلاف.

كما سيحصل كل فريق على مبلغ 15 ألف دينار نظير المشاركة، إلى جانب حصول كل ناد على مبلغ 3500 دينار كدعم للاعب الأجنبي، مع اقترانه بالفاعلية.

الأرثوذكسي يتعاقد رسميا مع الحمارشة

تعاقد فريق الأرثوذكسي مع لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أحمد الحمارشة، وذلك لتمثيله في دوري CFI الممتاز للموسم الجديد 2022، الذي يقام خلال الفترة من 27 كانون الأول (ديسمبر) إلى 29 نيسان (أبريل) المقبلين.

وقال رئيس لجنة كرة السلة بالنادي الأرثوذكسي، زهير نصار، في معرض رده على استفسارات “الغد”: “لقد تعاقدنا مع الحمارشة في إطار بحثنا عن التتويج بلقب الدوري الممتاز في الموسم الجديد وبناء على توصية المدرب هاري سافايا”، لافتا إلى وصولهم لمراحل متقدمة في مفاوضاتهم مع عدد من لاعبي المنتخب الوطني.

إلغاء ربط الدعم بنقاط الفاعلية

استجابت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، إلى مطالبات أندية الممتاز، بإلغاء ربط الدعم بنقاط الفاعلية، والسماح للأندية بإبرام التعاقدات دون قيود، على أن يغرم النادي الذي تتجاوز نقاط فاعلية فريقه السقف الأعلى (1099 نقطة) مبلغ 100 دينار عن كل نقطة إضافية، وذلك لضمان توزيع اللاعبين بين الأندية بعيدا عن التحتكار.

الأهلي ينجز صفقات 6 لاعبين

أنجز فريق النادي الأهلي، تعاقده لمدة موسمين مع اللاعبين الشباب؛ محمود درويش ومحمود الهزايمة وفادي قرمش وعمر أبو شريخ ومحمد غنيم وعمر نشواتي، تمهيدا لتمثيله في بطولات الموسم الجديد.

وأشار رئيس لجنة كرة السلة بالنادي الأهلي، عوني نغوي، في معرض رده على استفسارات “الغد”، قائلا: “توجهنا هذا الموسم يسير نحو الاعتماد على الشباب واحتضانهم لفترة طويلة، نحن نخطط للتنمية والتطوير”، لافتا إلى توجههم للتعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات لتعزيز صفوف “الليث الأبيض” بالمرحلة المقبلة.

إعادة تفعيل الهبوط في “الممتاز”

فعّلت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، في اجتماعها الأخير مع ممثلي أندية الدرجة الممتازة، نظام الهبوط بالموسم الجديد، بحيث سيهبط الفريق الحائز على المركز السادس في الدوري الممتاز إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى، في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد إمكانية إعادة تنظيم دوري “الأولى” بعد قرار تجميده لمدة عامين.

الأشرفية يكمل عقد فرق الدوري

حصل فريق الأشرفية، على البطاقة السادسة والأخيرة لإكمال أضلاع الفرق المشاركة بدوري CFI الممتاز لكرة السلة بالموسم الجديد، وذلك بعد احتلاله المركز الرابع في ترتيب فرق دوري أندية الدرجة الأولى بالموسم الماضي. ورفضت الأندية مقترح إشراك فريق سابع في الدوري، وهو شباب بشرى، الذي أبدى رغبة وجاهزية كبيرة للمشاركة، وذلك خوفا من إنقاص مبلغ الدعم المخصص للأندية المشاركة كافة في الدرجة الممتازة، باستثناء الرياضي.

اختبارات لياقة للحكام

خضع حكام الساحة لاختبارات لياقة بدنية في صالة الأمير حمزة، للوقوف على مدى جاهزيتهم لإدارة مباريات دوري أندية الدرجة الممتازة، إلى جانب عقد جلسة حوارية معهم في مقر اتحاد السلة، لإطلاعهم على التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون التحكيم المعتمد من الاتحاد الدولي “فيبا”.

كما تم عقد جلسات مع حكام وإداريي الطاولة، لإطلاعهم على التعديلات وتلافي الوقوع في بعض الأخطاء، حيث تشكل هذه الجلسات، محطة تحضير للحكام من أجل التواجد على القائمة الدولية للمشاركة في إدارة الأحداث السلوية العام المقبل.